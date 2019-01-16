Пандус можливо будувати без оформлення землі, – Полтавець

Про посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності говорили цього тижня на обласній нараді в Черкаській ОДА. Як доповів начальник управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області Віталій Полтавець, прийняті нові державні норми щодо доступності будівель, при плануванні і забудові територій, для закладів дошкільної освіти, вулиць населених пунктів, зупинок тощо.

– Нові норми діють під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель і вступлять в силу з 1 квітня 2019 року. Ось лише мала частина того, на чому треба акцентувати увагу. Обов’язковою є організація інклюзії в школах і дитсадках, тобто безперешкодний доступ до класів, медкабінетів, доступність в житловій забудові, на перехрестях, на ландшафтних територіях, під’їздах до громадських об’єктів, проектування пішохідних зон з урахуванням потреб з інвалідністю, дублювання тексту із знаками важливої інформації в громадських місцях для людей з інвалідністю. Регульовані пішохідні переходи слід облаштовувати звуковими сигналами. Не менше 10 місць в готелях повинні бути безбар’єрними. Не менше 10% місць на автостоянках мають бути для людей з інвалідністю, – перерахував доповідач.

Важливими також Полтавець назвав наступні зміни в законодавстві: встановлення пандусів, або інших спеціальних засобів доступності можливо без оформлення документів на право власності із земельною ділянкою. Тож будь-хто з керівників не повинен якимсь чином оформлювати землю. Пандус можливо будувати без оформлення землі.

Наступна важлива зміна: Облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального, громадського призначення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп можливо без дозвільних документів. Нема необхідності звертатись до управлінь і витребувати документи.

Третя важлива зміна: Законом передбачена заборона прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва без облаштування в них засобів доступності.

Отже, прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва буде здійснюватись за умови дотримання вимог чинного законодавства, зокрема, щодо доступу осіб з інвалідністю.

Вислухавши доповідача, голова Черкаської ОДА Олександр Вельбівець звернув увагу керівників районів та міст області на зміни, зауваживши, що від громадських організацій, які представляють інтереси вказаних груп населення, були зауваження саме щодо можливості вільного перетину перехресть, пішохідних переходів.

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