Яма на ямі. У центрі Черкас дорога зникла разом зі снігом (ФОТО)

«Їду сьогодні по бульвару. На під'їзді до Соборної наздоганяє Ауді з польськими номерами. Бравенько так їде, певно, вперше в Черкаси цього сезону заїхав. Навпроти магазину «Черевичок» ми з ним вирівнялись, бачу, у водія на обличчі шок і розгубленість одночасно. Поки на світлофорі стояли - він вікно відкрив і аж висувається з нього на вулицю і дивиться широко розкритими очима на дорогу, думав певно, що йому ці ями примарились. Схоже, в Макдональдс їхав поїсти», – пише у «Фейсбуці» колишній депутат Черкаської міськради Наталія Коваленко.





І вона така не одна. Більшості черкащанам нині не залишається нічого іншого, як обурюватися станом центральної проїзної частини бульвару Шевченка, який почали готувати до ремону якраз перед зимою. І, звісно, відремонтувати не встигли.

Щоб якось стримати хвилювання черкащан, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у грудні повідомляв:

«Оскільки підрядник, котрий виграв тендер на ремонт головної вулиці міста, в терміни виконання робіт не вклався, то після проведення консервації за власний кошт здійснить ямковий ремонт. Крім того, в якості компенсації за незручності, які викликала затримка ремонту дороги та тротуарів як у водіїв, так і в пішоходів, підрядник пообіцяв – знову ж таки за власний кошт – до Нового року покласти вирівнюючий шар асфальту і привести до ладу тротуари. Решту робіт по бульвару Шевченка буде виконано вже весною», – зазначав Бондаренко.

Що з того, що сказав міський голова, здійснилося, а що – ні, пішоходи і водії самі можуть побачити, проїхавши бульваром. Особливо ситуація погіршилася після того, як розтанув сніг.





У транспортному русі центральна частина має ще більш «епічний» вигляд





Водії, як правило, лаються і навіть намагаються об’їхати центр міста іншими вулицями, а тролейбуси просто псуються.

Так, днями просто в центрі міста застряг… автобус!

«Їхав з роботи і якраз там стояла ця маршрутка. Яма була настільки глибокою, що заднім колесом він сів у неї, а порогом став на асфальт. Там повний автобус був», – зазначив один з очевидців.

Тролейбусники взагалі готові оголосити страйк через такий стан дороги.

«Водії нових машин готові вдаватися до радикальних дій, щоб хоч якось зберегти свої тролейбуси і готові блокувати рух транспорту центральною частиною вулиці Бульвару Шевченка. Якщо влада на чолі з міським головою Анатолієм Бондаренком найближчим часом не вирішить питання щодо забезпечення нормального і безпечного проїзду громадського транспорту центральними вулицями Черкас, водії будуть змушені оголосити страйк, незалежно від вказівок керівництва і міської влади не пустять жодного тролейбуса по небезпечній дорозі», - зазначив член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко, однак пізніше його заяву швиденько спростувало керівництво підприємства.

Представники черкаської влади, звісно ж, мали відреагувати на ситуацію хоч якось. Директор департаменту-замовника реконструкції – архітектури та містобудування ЧМР – Артур Савін повідомив, що у департаменті підготували «претензію» до підприємства «Укрєвробуд-2013».

За словами чиновника, міськрадою запропоновано провести експертизу, за якою буде визначено нові ями, які утворилися на бульварі після того, як підрядник зняв верхній шар асфальту. Ці ями «Укрєвробуд-2013» має усунути за власні кошти. Далі шар асфальту підприємство вже повинне укладати, згідно з підписаним договором. Савін резюмує, що підрядник «підвів» замовника.

У свою чергу міський голова Анатолій Бондаренко запевнив, що фрагмент бульвару можна відремонтувати за 3 тижні, але для цього необхідні сприятливі погодні умови. Нагадаємо, право на реконструкцію двох відрізків бульвару Шевченка отримало підприємство “Укрєвробуд-2013”, договір на загальну суму в 40 млн грн був укладений з ним 25 жовтня минулого року. Дедлайн робіт – кінець 2017 року. Згідно з договором, до кінця 2016 року "Укрєвробуд" мав отримати від міської ради 12,7 млн грн. на ремонт першої ділянки. Натомість підприємство отримало авансу 5,18 млн. Крім того, у листопаді-грудні минулого року підрядник отримав близько 2,3 млн грн. авансу на ремонти відрізку від Небесної сотні до вул. Героїв Сталінграду, де роботи не були розпочаті, і ще близько 1,1 млн на капремонт вулиць Золотоніської і узвозу Франка.

Першим мав ремонтуватися відрізок бульвару від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні. Роботи по фрезеруванню розпочалися там 1-го листопада. Через 20 днів після того міський голова Бондаренко повідомляв журналістам: сподівається, що вирівнювальний шар (перший із двох передбачених договором шарів – ред.) асфальту постелять на бульварі до кінця 2016 року. Проте в підсумку це так і не було зроблено. Уже в січні 2017 Артур Савін повідомляв, що завершити заплановані роботи «Укрєвробуду» завадили «примхи погоди»

Поки що на бульварі розпочали аварійний ремонт, який здійснює "Укрєвробуд". А самим черкащанам доведетьря ремонтувати авто і ще терпіти негаразди. «Плануємо хоча б засипати відсівом ті ями, які утворилися в результаті нинішніх погодніх умов. Маємо ще тиждень, максимум два, до більш сприятливої погоди. Все, що підрядник зараз може зробити — це використати спеціальну щебневу суміш» , — зазначив Савін в коментарі ЗМІ Що цікаво, за часів міського голови Сергія Одарича з черкаських ям на дорогах насміхалися, у них лягали і біля них фотографувалися у платті. Нині, коли стан дороги ще жахливіший, черкащани все рівно не втрачають гумору і знімають навіть передачі на цю тему. Пропонуємо вашій увазі виступ черкаського дуету #НаДвох

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