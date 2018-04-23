Другий книжковий фестиваль відбувся в Черкасах (ФОТО)

Десять тисяч поціновувачів книги, серед яких – черкащани, жителі інших міст України та іноземні гості, відвідали 20-22 квітня другий Черкаський книжковий фестиваль.

Фото Артема Ківака

Усі три дні головне місце проведення фестивалю – обласна філармонія – було людним з ранку до вечора.

Черкащани раді були зустрічі з Василем Шкляром, Оксаною Забужко, Максом Кідруком та багатьма іншими письменниками. Дітям теж було де «відірватися». Так, своїм приїздом порадувала письменниця Наталія Щерба, яка заполонила серця юних читачів завдяки книгам «Часодії», «Лунастри» та «Чароділ» та зібрала одну з найбільших черг за автографом. Менші дітлахи разом з перекладачем серії книг «Коти-вояки» Катериною Дудкою уявляли себе котиками та вигадували нові чудернацькі імена пухнастих.

Від обласної влади організаторів і учасників фестивалю привітав перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль. Він подякував усім організаторам фесту і пригадав торішній захід, коли його старша донька придбала на фестивалі книги «Коти-вояки». Опісля «коти-вояки», як жартома зазначив чиновник, заповнили все житло.

– У нас не лише книги «Котів-вояків», а й блокнот, кружка, зошит. Тепер захоплюємося «Часодіями», – зауважив Коваль, закцентувавши увагу на просвітницькій функції фестивалю. – Тому вважаю цю подію непересічною. Тут мають бути насамперед представники міста. Книга – це мудрість, це що відволікає нас від ґаджетів, дає мудрість.

Фото Олександра Рибалки

Організатор і ідейний натхненник фестивалю Людмила Фіть у коментарі журналістам наголосила, що фестиваль творили всі Черкаси. І тепер це справді фестиваль всього міста, який в майбутньому може стати Всеукраїнським. Нині ж до його організації долучилися школи, університети, бібліотеки тощо.

Фото Олександра Рибалки

Гарне слово про фестиваль сказали й гості.

– Якщо книга може бути інструментом перетворення людини в мудру людину, то інститут книги має стати інструментом перетворенням нашого суспільства в мудре і думаюче суспільство, – зазначив директор Українського інституту книги Сергій Ясинський. – І мені дуже приємно приїхати побувати тут на фестивалі. Ми тут вчимося як просувати і популяризувати книги! Треба, щоб таких заходів було більше!

Відомий письменник, «батько українського бестселеру» Василь Шкляр представив у Черкасах свою нову книгу – роман «Троща».

– Теми дружби, любові, боротьби і зради, порушені у книзі, актуальні й досі – в часі новітньої боротьби проти одвічних ворогів України, – наголосив він, вітаючи учасників фестивалю.

Фото Артема Ківака

Письменниця зі Львова Галина Пагутяк зазначила що її вразила велика кількість людей, які прийшли на фестиваль.

– Я бачу, що книжки купують. Вибір справді дуже гарний у порівнянні з іншими містами. Я на фестиваль привезла все, що мала, – сказала письменниця.

Галина Пагутяк зізналася, що до Черкас вона завітала не лише взяти участь у фестивалі, а й щоб зустрітися зі своїми читачами та нині вже авторами власних романів Назарієм Вівчариком та Ольгою Лілік. До цього вона була знайома з ними лише заочно.

Сам Назарій Вівчарик вважає, що Черкаський книжковий фестиваль – це не лише велика подія у житті міста, а й гарна можливість для молодих письменників репрезентувати себе, познайомитися з іншими літераторами – як досвідченими майстрами пера, так і однолітками. Назарій представив на фестивалі дві свої книжки – повість «П’ятеро як один» і збірку містичних оповідань «Те, що серед нас». Цікаво, що за кошти, зібрані з продажу другої книги, письменник придбав для черкаського музею «Кобзаря» Шевченка картину Павла Сингаївського – портрет Тараса Григоровича. Купівля картини для музею вартістю декілька тисяч гривень стала хорошим поповненням музейних фондів.

Фото Артема Ківака

Інший молодий, але вже дуже знаний письменник Артем Чех, який нині живе в Києві, каже, що радий знов бути в рідних Черкасах: «Я полишив Черкаси, але Черкаси не полишили мене, – наголосив Артем. – Уся моя творчість, усе, що я пишу пов’язане з Черкасами. Я постійно пам’ятаю про це».

Упродовж року в Черкасах діяла акція «Чечитка», яку проводила обласна бібліотека та організація «Книжковий маестро». Близько півтисячі черкасців стали книжковими експертами, оцінюючи авторів і обираючи найкращу книгу. Переможцем у цьому такому собі змаганні між письменниками стала Дара Корній з збіркою оповідань «Місячне насіння».

– Для мене це несподіванка. Вдячна організаторам, що таке неймовірне дійство влаштували. У мене була можливість поспілкуватися з майбутнім Черкас: це школярі і студенти. Якщо діти читають, то все у нас з вами буде добре. Я щиро бажаю фестивалю щасливої долі і обов’язково знайдуться люди, які вам допоможуть, – зазначила письменниця.

У неділю в філармонії презентували роботи художника-ілюстратора Владислава Єрка. Його роботи продавали, і виручені кошти буде передано дітям, чиї батьки загинули у війні з Росією.

Привітала учасників фестивалю представниця генерального спонсора фестивалю, очільниця міської організації Аграрної партії України Інна Кукуленко-Лук’янець.

Фото Олександра Рибалки

– Я дуже вдячна всім жителям міста, що і через «Спільнокошт», й іншими методами долучилися до організації фестивалю. Долучилися до фінансування і ми, Аграрна партія, зокрема її обласний очільник Віктор Полозов. Нині в країні криза. Але насправді в час кризи можна завжди перейти на вищий рівень, коли вмирає старе і народжується щось нове. І тут народжується культурний, творчий, інтелектуальний продукт. Усі ми з вами стаємо дотичними до цієї події. І це велике задоволення, – зазначила Інна Володимирівна.

Підтримав пані Інну і сам Віктор Полозов. Каже, що приємно вражений масштабом фестивалю. Сам придбав низку книжок, серед яких – збірка віршів Ліни Костенко.

Фото Ігоря Єфімова

– Книга – це інтелект нації. Хто багато читає, в того немає часу на якісь дурниці. А країна, в якій з’являються молоді письменники і поети, без всякого сумніву, має хороше майбутнє, – наголосив Віктор Полозов. – Тому Аграрна партія і підтримує подібні заходи. Адже завтрашній день формується сьогодні. Особливо приємно, що на цьогорічний фестиваль приїхали дитячі письменники з цікавою позитивною літературою для наймолодших читачів. А чого варті казкові ілюстрації Владислава Єрка! Його талант формує і в малечі, і в дорослих справжній художній смак. Недаремно ж казка «Снігова королева» Ганса Крістіана Андерсена з ілюстраціями Владислава завоювала гран-прі на Всеукраїнському конкурсі «Книжка року-2000», а Пауло Коельо сказав, що «Снігова королева» Єрка – найдивовижніша дитяча книга, яку він бачив за все своє життя. Про те, що черкаський книжковий фестиваль став по-справжньому Всеукраїнським, свідчить і той факт, що в ньому бере участь 58 видавництв України, серед яких і такі відомі як «А-ба-ба-га-ла-ма-га», видавництво Старого Лева. Я не говорю вже про зустрічі з відомими письменниками та про організацію всіляких майстер-класів тощо. Думаю, що для всіх, хто відвідав і ще відвідає в наступні роки наш книжковий фестиваль, він стане яскравою подією, яка запам’ятається надовго.

Нагадаємо, торік на перший Черкаський книжковий фестиваль прийшло близько 7 тисяч відвідувачів.

Фото Артема Ківака

Фото Олександра Рибалки

Фото Ігоря Єфімова

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

Фото Артема Ківака

реклама