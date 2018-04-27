У Тальнівській міській ОТГ мріють про своє комунальне господарство

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

– Ми скочили хоч і не в останній вагон, але й не в перший. Що це означає? Уявіть, громада утворилася на початку 2017 року і довелося зразу формувати бюджет, який перед цим закладався інакшим, – розповідає голова Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади Олексій Юрченко. – Також треба було формувати штат, який з 15 осіб збільшився до п’ятдесяти, а знайти достойні кадри за невеликі кадри нелегко. І все це на фоні недосконалого законодавства. Так, 20 січня 2017 року нам сказали, що з 1 січня вже на нас «лягає» освіта. А це ж правовстановлюючі документи, тендери, договори з «Черкасигазом», налагодження харчування дітей…



До Революції гідності працював лікарем-онкологом і патологоанатомом районної лікарні. Відслужив на Донбасі, був депутатом Черкаської облради. Згодом переміг на виборах і очолив Тальнівську міську ОТГ, яка утворилася фактично наприкінці 2016 року. До громади увійшли чотири ради: Тальнівська міська, а також сільські – Гордашівська, Здобутківська (що включає с. Здобуток, с. Тарасівка) та Соколівоцька (с. Соколівочка, с. Червоне, селище Степне).

«У міськраді не було навіть віника»

Нині об’єднана громада розбудовується, бореться з труднощами та реконструює старі об’єкти.

– Ці перші місяці роботи в ОТГ були в мене чи не найтяжчими в житті, хоч тяжких днів у моєму житті вистачало, – зізнається Олексій Юрченко.

Голова Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади показує журналістам квартиру в одній з багатоповерхівок міста, яку було придбано для двірника сектору ЖКГ. Придбані за рахунок коштів державної цільової субвенції та співфінансування із міського бюджету (57 тис. грн.) дві квартири (одно- та двокімнатну) відразу включили до житлового фонду соціального призначення та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на купівлю квартир витратили 658 100 гривень. У одній з квартир і проживає Вікторія Трофімова, колишня вихованка інтернатного закладу, яка мешкає в квартирі з донечкою.

У владі зазначають, що жінка змогла зекономити кошти і вже придбала собі деякі меблі. В цілому, квартирантка платить за компослуги та 400 гривень як оренду приміщення. Якщо за три роки житловий стан особи не поліпшиться, то вона матиме змогу переукласти угоду ще на три роки. На цей рік планується придбання ще однієї соціальної квартири.

Керівник ОТГ перелічує інші здобутки громади:

– Проводився ремонт ігрової кімнати в садочку с. Червоне. В Соколівочці проведено ремонт фойє будинку культури, ремонт ігрової кімнати в будинку культури, відремонтовано приміщення шкільної їдальні та закуплено витяжку для кухні, у ФАПі замінено вікна, проведено капремонт дороги (134 метри нового покриття).

– Коштом міської ради ми придбали трактор МТЗ 82 із навісним обладнанням, у перспективі – придбання косилки для буряну. Також ми установили ліхтарі нового типу з енергозберігаючими LED-лампами, – каже Олексій Юрченко. – Хочемо, щоб був створений ЦНАП, адже без нього громада неповноцінна. Приміщення знайшли, виконали законодавче підґрунтя. Так ми велику кількість послуг надаємо. Цим займаються наші відділи, але ЦНАП – інша річ.

За рахунок коштів ОТГ утримують Тальнівську районну. Сюди ходять навчатися і діти з району, з тих сіл, які не входять до ОТГ, та районна влада субвенцію не надає. Тож доводиться утримувати школу самостійно.

Один з пріоритетних напрямків громади – створення свого комунального господарство. І керівник громади пояснює деталі.

– Так сталося, що виконання всіх комунальних робіт в місті було передано в приватні руки. Так, в нас є комунальні підприємства, але вони не потужні, бо в них не вкладалися кошти. Тобто не було сформовано комунального господарства громади. Як каже мій заступник, в міськраді не було навіть віника. І це був жах. Тим не менше, ми потрохи почали долати труднощі. Он і наш Г-52 «воскресили», «вскочили» у програму Канадського посольства, де на умовах спів фінансування змогли обладнати унікальний пересувний пункт, який дозволив цивілізованими, гуманними методами вирішувати питання стерилізації безпритульних тварин, – каже керівник ОТГ. – А от цьогоріч конкурсна комісія в обласній раді чомусь відкинула три наші екологічні проекти по собакам, вивезенню сміття і очищенню річки…

Приватна структура, яка сиділа на фінансових потоках громади, зараз шантажує тальнівську громаду, забороняючи їй вивозити на міське сміттєзвалище сміття.

– У мене була неприємна розмова на підвищених тонах з орендарем сміттєзвалища. Мова про те, що у 2008 році Тальнівська РДА прийняла дуже цікаве рішення: міське сміттєзвалище передали в приватні руки на 49 років. Коли район був цілісний, прибиранням займалося приватне акціонерне товариство «Комунальник». Зараз, з утворенням ОТГ, ми намагаємося створювати комунальне підприємство, щоб самим обслуговувати громаду, а приватна структура шантажує громаду, – поскаржився журналістам Олексій Юрченко, надавши проблемі публічності.

За його словами, стороною договору в підписаних у 2008 році документах була й Тальнівська РДА, яка тепер усунулася від вирішення проблеми.

– Взагалі, законність договору і можливість передання такого стратегічного об’єкту в приватні договори ще треба вивчати… Два місяці тому ПРАТ «Комунальник» вже виставляло нам ультиматум. Тільки завдяки втручанню голови ОДА Юрія Ткаченка ситуацію вирішили. Нині ж законодавство змушує сортувати сміття, що ми й стали робити. Водночас «Комунальник» прислав нам лист, що в них немає водіїв і вони не возитимуть сміття. Ми вимушені були оголосити конкурс і до нас зайшла уманська фірма, проте «Комунальник» заборонив возити сміття на сміттєзвалище. Якщо не знайдемо важелів впливу на приватну структуру, то будуть екологічні проблеми зі сміттям, – наголосив Олексій Юрченко.

За його інформацією, до створення ОТГ попередня влада працювала з «Комунальником» фактично без звітності. При цьому, підприємству перераховувалося 3 мільйони гривень, міськрада закуповувала для підприємства обладнання…

– Коли утворилася громада, то ми просто побачили, що за такі речі, грубо кажучи, можуть посадити. Звісно, стали з’ясовувати питання. Але до сьогодні нас пускали на сміттєзвалище. Сам факт законності договору, де стратегічний об’єкт – сміттєзвалище – передали в приватні руки, викликає питання, – наголосив голова Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади.

Ситуацією, за його словами, ускладнює те, що сміттєзвалище лежить на землях села Глибочок, яке не входить до громади.

– Добре, що громада села розуміє проблему, також розуміє, що сама не утримуватиме об’єкт і готова розірвати договір з приватником, щоб передати об’єкт нашій громаді на утримання. Але все це розтягнуте в часі. А сміття треба возити зараз! Альтернативою є паспортизоване сміттєзвалище в селищі Здобуток, але воно настільки маленьке – 0,7 чи 0,8 га, що просто не підходить нам. Крім того, там неподалік свердловина, з якої селище Здобуток живиться водою. Тому ситуація в Тальному критична. Проблема створена штучна через монополіста, який не дає користуватися сміттєзвалищем. Маємо негайно знайти вихід з ситуації, – наголосив Олексій Юрченко.

«Ми села не ображаємо»

Показник платоспроможності громади – це податки чи доходи, які зібрані на території громади з одного жителя. У результаті об’єднання громада отримала позитив у тому, що до об’єднання села з містом один житель отримував податків і доходів в розмірі 1560 гривень. Після об’єднання ці доходи збільшили в 2,8 рази і тепер на одного жителя об’єднаної громади припадає доходів в розмірі 3768 грн. Про це розповіла начальник фінансового управління Тальнівської міськради Світлана Ковалишина.





– Зараз виходить, що доходи, які зібрані на території міста, дотують село. Лиш Соколівка виграє, бо там на їх території знаходиться заправка, акцизний збір якої допомагає селу. А загалом, об’єднання дало змогу нашій громаді більше розвиватися, давати краще фінансування дитсадкам, школам, культурі. Якщо в 2016 році обсяг доходів усіх сіл ,які не були в ОТГ, сягали близько 50 мільйонів, то вже в 2017 році ми маємо загальний обсяг доходів 103 мільйони. З них близько60 мільйонів доходів зібраних на території ОТГ і решта міжбюджетні трансферти, – зазначила Світлана Олексіївна. – Минулий рік ми завершили без заборгованості, повністю розрахувалися за енергоносії. Вперше наші дітки отримали 300 грн на дитинку на рік на розвиток матеріально-технічної бази. До речі, на кінець минулого року ми змогли зекономити освітню субвенцію в розмірі 1 мільйон 700 тисяч грн., яка цього року буде спрямована на придбання так необхідного ще одного шкільного автобуса.

Також фінвідділ спромігся в 2017 році збільшити вдвічі суму коштів, передбачену на благоустрій і ремонт доріг. У 2016 році на ремонти пішло 3 мільйона, а в 2017му майже 5 мільйони. По благоустрою в попередні роки до об’єднання використано було 6 мільйонів, торік майже 8 і цьогоріч заплановано 8,5 тисяч мільйонів.

За словами голови ОТГ, звісно коштів бракує, але стараються їх таки використовувати на розвиток громади.

– Шкода, що у нас складна політична ситуація, депутатська більшість мене не підтримує. Крім того сільські голови не всі зацікавлені, щоб приєднуватися до громади. Повноваження сільського голови і старости різняться. Сільський голова в селі цар і бог, а староста вже підлеглий сільському голові, хоч обов’язків в старости набагато менше, – каже Олексій Юрченко. – Негарні стосунки з районною владою, хоч ми хочемо чесних партнерських стосунків, а вони використовують нас як донора, щоб ми давали субвенцію. Вважаю, що основний прорахунок державних мужів в тому, що реформування і об’єднання створювалося, щоб дати нам більше повноважень, грошей, зменшити адміністративний штат. А виходить, що утворилися два фінансові управління тощо. От в них було у районі в відділі 15 осіб, зараз у них 9 осіб, у нас також… Отже, фактично така ж кількість. лише розійшлися на два табори. І тепер бюджет, який був в районі, поділився на дві кишені.

Юрченко підсумовує, що зараз багато хто зайняв вичікувальну позицію, але бюджетні реалії поставлять у такі рамки, що доведеться вирішувати швидше.

– Особисто контактую з декількома сільськими головами, які готують свої села до приєднання, – зазначив Юрченко. – Дехто боїться, що, мовляв, у місцевого бюджету забирають кошти. Бо, наприклад, Соколівоцька сільрада зайшла до нас з більшим бюджетом, а зараз має трохи менший. Але за рахунок чи-то Соколівочки, чи Тального, ми даємо більше на інші села, таким чином, розвиваючи і їх. Тож села не ображаємо і не забуваємо.

Окремо у планах ОТГ – відродити Палац графа Шувалова. Ще за часів президента Віктора Ющенка на палац було виділяли близько 25 млн коштів. Освоєно було 5 мільйонів. Потім замок став фактично безгосподарчим...

– Було рішення, щоб Тальнівська міськрада взяла його на баланс. Але всі боялися, через витрачені кошти… Згодом ми таки взяли на баланс палац. Я дякую громадській організації «Замкова вежа», директору музею Трипільської культури Владиславу Чабанюку, завдяки яким замок зберігся і його геть не розікрали. Тепер хлопці його охороняють. І щоб відновити його, треба мільйонів п’ятдесят… Це поки лише в планах. Тут потрібна допомога міжнародних організацій. Але це може стати важливий туристичний об’єкт і окраса громади, – каже голова ОТГ.

Дякуємо за сприяння в знайомстві з Тальнівською ОТГ Черкаському регіональному відділенню Асоціації міст України

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