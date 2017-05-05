Від вчителя англійської до ведучого Євробачення: як уманчанин проклав собі дорогу до найкрутішого шоу Європи

«Для мене бути ведучим Євробачення - величезний професійний виклик. А також можливість розкрити різні свої таланти. Крім того, це задоволення, тому що Євробачення - грандіозне шоу », - говорить уманчанин Володимир Остапчук. Про це пише «Вечірня Умань».

Володимир навчався в Уманському державному педагогічному університеті за спеціальністю філологія, після закінчення якого почав викладати англійську мову в Уманському національному університеті садівництва. Своїм студентам Остапчук запам’ятався схожістю на кіношного ковбоя зі стильним американським акцентом. Вже тоді він мріяв про професію телеведучого. Як згадують його знайомі, Володимир ніколи не зупинявся на своїх досягненнях, завжди прагнув до більших вершин.

Мріючи вирватись з маленького міста, Володимир надсилає своє резюме на телеканал СТБ, де в той час шукали дикторів. Спочатку він працював за кадром і став «голосом» проекту «Майдан’s». Згодом на Першому автомобільному йому запропонували роботу телеведучого. У 2012-2014 роках Володимир Остапчук вів головні проекти каналу ТЕТ – «Богиня шопінгу», «Ікона стилю» тапрацював радіоведучим. Тисячі українців прокидались разом із «Хеппі ранком» на «Хіт FM», ведучим якого був Остапчук. Його голосом зараз говорять голлівудські зірки та мультиплікаційні герої, а його акторську подачу оцінили на найвищому рівні – за найкраще озвучення ролі принца в мультфільмі "Крижане серце" (Frozen), Володимир отримав грамоту з самого Голівуду. Тепер красунчик Зак Ефрон в Україні розмовляє лише голосом Остапчука. До сьогодні Володимир був ведучим ранкового шоу на телеканалі «Україна».

На запитання про внесок рідного міста у його кар'єру, Володимир Остапчук відповідає :" В Умані я жив до 24 років. Навчався у музичній школі, ходив до гуртка радіоведучих у БДЮТ, виступав на заходах у педагогічному університеті, і працював на місцевому радіо, вів Дні міста - все це в Умані. Я пишаюсь нашим чарівним містом і при нагоді завжди підкреслюю, звідки я. А молоді раджу вірити в свою зірку, дуже сильно працювати над собою і ніколи не соромитись своїм походженням (є такі "сталічні" на моій памяті). Умань - це сила і слава. І якщо ми не найкраще місто на планеті, то точно "саме лучше", я впевнений".

- Великі люди, які народились та виросли у маленьких містах, говорять, що часто їхні мрії та можливості стримує комплекс "малого міста". Чи дійсно він існує?

- Я взагалі вважаю це повною нісенітницею : ніякого "комплексу" не існує. Сергій Притула з містечка ще меншого, а подивіться, який шикарний шоумен, найкращий в Україні! І скажу відверто, що для того ж Нью-Йорка чи Лондона, Україна - це "маленьке і далеке містечко". Тому в наш час, коли ти кліком мишки можеш показати своє відео всьому світу, не бачу кордонів. Всі кордони в голові. Всі можуть все, головне захотіти. Звичайно, тільки щоб мрії були в рамках карного кодексу України.

⁃ Чи був переломний момент, коли Ви вирішили кинути все в Умані та спробувати свої сили на українському телебаченні?

⁃ Ну як переломний, потреба змін жила в голові протягом року. Я зрозумів, що в Умані мені затісно. Треба рости. Міг і не рипатись, але вирішив зіграти "пан або пропав" - і ось я тут!

- Які основні критерії Ви виділяєте, щоб охарактеризувати справжнього телеведучого?

- Для телеведучого є два головних параметри. Перший : зовнішність не повинна відштовхувати глядачів (як на мене, 90% підходить під цю категорію). Другий : людина повинна бути цікавим співрозмовником із своєю власною думкою. Обов’язковим критерієм є харизматичність. Адже харизма дуже передається через камеру. Але ніщо із названого не допоможе, якщо немає бажання та працелюбності.

Омріяна роль ведучого найголовнішого музичного шоу весни Володимиру Остапчуку далась не легко. Кастинг складався із двох етапів: спочатку потрібно було записати відео на англійській мові, 30 секунд розмови на будь-яку тему. Другий етап - спроби читання сценарію, тестові завдання та співбесіда з шоу-продюсером «Євробачення» Стюартом Барлоу. "Для організаторів головним було знання англійської мови, досвід роботи в прямому ефірі, наявність почуття гумору і здатність імпровізувати" , - зізнається Остапчук. Зараз Володимир плідно готується до 62-го пісенного конкурсу «Євробачення-2017», яке відбудеться вже у травні 2017 року.

- Чи вважаєте Ви роль ведучого Євробачення своїм найбільшим досягненням на сьогоднішній день?

- Це, звичайно, найбільше шоу, яке можна провести в Україні - 200 мільйонів глядачів із усього світу. Але повірте, рости завжди є куди : як не вгору, то вшир! Мрійте, але при цьому ще й намагайтеся йти до своєї мрії. Не просто сидіть склавши руки у своєму маленькому містечку та мрійте про кар’єру великого та відомого телеведучого. Звичайно, мріяти ніколи не шкідливо, але при цьому потрібно шалено працювати і вірити в свої сили. Тоді навіть недосяжне стане досягнутим.

реклама