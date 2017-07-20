У деяких питаннях ми – цивілізованіші, - черкащанка про поїздку до Іспанії

Черкащанка вже була в Барселоні, проте вперше поїхала в подорож з біометричним паспортом. Спочатку автомобілем з Черкас до Варшави, а звідти літаком до Барселони – засновниця ГО "Книжковий маестро" Людмила Фіть із сім’єю тиждень пробула в Іспанії. Про відмінності між іспанськими й українськими лікарями, проїзд у метро за євро, та чому наша країна у деяких питаннях краща за сонячну Іспанію пише сайт In.ck.ua.

Біометричний паспорт зробили цьогоріч у травні. І з моменту початку дії безвізового режиму із ЄС автомобілем перетнули українсько-польський кордон. Авто залишили на стоянці у Варшаві і дешевими авіалініями полетіли до Барселони. Робимо так вже вдруге. Стоянка у Польщі охороняється, залишати авто не боялися.

Барселона – це поєднання свободи і великого міста. Для мене Черкаси – це чоловічий світ, де жінка повинна мати вигляд на усі сто. У Барселоні такого немає. Там жінки можуть дозволити собі бути такими, якими вони хочуть. Модні тенденції, характерні для черкаського суспільства, за кордоном відсутні.

Найяскравіші враження під час першої поїздки – це химерні будинки Антоніо Гауді та можливість роздивлятися пересічних людей. Вдруге все було буденніше – цього разу я звертала увагу на графіті і вже чітко знала, що їду дивитися картини Сальвадора Далі. Подорожую Європою, тому що поїздки за кордон дають впевненість у собі і власних силах, а іноземне оточення робить мене спокійнішою. Головне, аби поряд була людина, якій в кайф розробляти подорож. У мене є така людина. Це – мій чоловік.

Обійти Барселону без грошей – майже неможливо. Економити в Іспанії складно: якщо квитки з Варшави до Барселони можна купити за 30 євро, то пересування, проживання та харчування обійдуться дорожче – місто велике і чималої протяжності. Можемо подорожувати з наметами Черкаською областю, за кордоном – хочемо комфорту. Одна поїздка в метро коштує євро. Ми там були тиждень утрьох. Квиток у музей Сальвадора Далі коштує 20 євро.

Важливо прорахувати всі моменти: їжа, житло та пересування містом. Дешевше орендувати квартиру на околиці, але варто враховувати, скільки коштує проїзд до центру. Спочатку приміський потяг, потім метро (а в Барселоні близько 10 гілок підземного транспорту) з чотирма секторами напрямів і різною вартістю квитків за проїзд.

Українці у деяких питаннях – культурніші

Харчувалися не вдома, хоча з батьківщини брали із собою вівсянку та вермішель швидкого приготування. Жили на околиці, порахувавши вартість проїзду, вирішили, що ці поїздки обійдуться дорожче, ніж поїсти у центрі міста.

Зараз в Україні асортимент фруктів і овочів набагато крутіший, ніж у тій же Барселоні. Їхні півметрові огірки та помідори не можна навіть порівняти з тими овочами, які ми їмо в Україні. Деякі фрукти стали для мене відкриттям, наприклад, манго – воно справді не таке, як у нас у магазині, набагато смачніше та солодше. Спробували ще папайю – на смак дивна і несолодка, наче морква з гарбузом. Ми були у період, коли інжир, полуниця, черешня та екзотичні фрукти в одну ціну – 2,99 євро за кілограм. Іспанці не купують фрукти кілограмами, як більшість українців. Вони беруть небагато, щоб посмакувати.

Під час мандрівки ми побували ще й біля океану в Португалії, чоловік запропонував з’їздити. Місцеві порадили звертати увагу на попереджувальні прапорці: триває відплив чи приплив. Якщо прапорці зелені – купатися можна, якщо червоні – вода відходить на 100 метрів і як добре ви не плавали б, імовірність потонути – висока. Чимало українців, які не звертали увагу на прапорці, загинули. Коли почула про це, то які там прапорці?! По коліна зайшла і вийшла.

Українці у деяких питаннях – культурніші. Ми тягнемося за Європою, бо нібито там краще. Цього разу помітила, що у деяких питаннях ми – цивілізованіші. Там кидають недопалки, є брудні та занедбані місцини, люди переходять вулицю на червоне світло – ніхто не стоїть і не чекає зеленого. Але попри експресивність і менталітет іспанців, вони спокійно чекають у чергах і не перевищують швидкість, пересуваючись містом.

Лайфхаки

Подорож планували за півроку. Ретельно вивчали особливості кожного регіону, де проїжджали. У аеропорту все у євро. З собою брали великий пакет із бутербродами. Ніхто не відібрав.

Дуже важливо дивитися відгуки про готелі, де хочете зупинитися. Обов’язково підтверджуйте бронювання. Колись о 4 ранку приїхали в європейський готель без попереднього бронювання – нам повідомили, що місць немає. Проте працівники цього готелю допомогли влаштуватися в інший.

Якщо їдете з дітьми, продумайте, якою цукеркою їх заманите: з дітьми завжди важко, їм не подобаються музеї і всі ці "ходіння". Моєю цукеркою став концерт Аріани Гранде.

Виїжджаючи за кордон, обов’язково страхуйтеся. Після купання мала проблеми зі здоров’ям, а куплені в аптеці ліки не допомогли, тож довелося звертатися до іспанської лікарні. Чекали так само довго, як і в Україні, проте молода пані лікарка привіталася із кожним, усміхнулася і потиснула руку.

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