У Черкасах стартував перший етап ралі на серійних автомобілях (ФОТО)

До Черкас прибули прихильники автоспорту з різних міст України, зокрема, й із нашої області.

Про це інформує видання «Вичерпно».

З’їзд такої кількості спортивних машин та тих, хто полюбляє швидкісні поїздки, пов’язаний із стартом чотирьох етапів ралі на серійних автомобілях, які відбуватимуться в рамках Трофею Автомобільної Федерації України. Перший етап цієї серії під назвою «Topline24 Rally» стартував уже сьогодні та буде продовжений завтра.

Як зазначає організатор та керівник Автомобільного клубу «Черкаси» Андрій Яроменко, участь у сьогоднішніх змаганнях братимуть більше ніж 30 учасників.

– Нам приємно, що участь взяли представники з різних міст України. У кожного з них своє унікальне авто, а також є власні переваги. Я впевнений, що кожен учасник та глядач отримають масу позитивних емоцій. Щодо траси, то погода постаралася: ми маємо сніг, слизьку поверхню, тому над вправністю володінням авто буде цікаво спостерігати, – відзначив Андрій.

З-поміж учасників є як і досвідчені автолюбителі, так і новачки у цій справі. Вперше братиме участь у таких змаганнях В’ячеслав Василенко. Учасник запевняє, що після першого проїзду вже відчув неймовірний драйв:

– Тут драйвова атмосфер, відчувається дух конкуренції та бажання перемогти. Ми із товаришем будемо їздити на «Жигулі». Цим авто керувати дещо складно, хоча переконаний, що у нас усе вийде. Проте у нас є ще три конкуренти, тому працювати буде над чим.

Та не лише чоловіки представляють сьогоднішні автозмагання, є і жіночі екіпажі. Черкащанка Анна Тарапата говорить, що хоч хлопці і вправніші у водійстві, жінки теж можуть показати хороший результат.

– Тут надзвичайна атмосфера, ми насміялися за півдня так, як ще ніколи не сміялися. У нас в машині не працює пічка, ми змерзли, але це не заважає нам отримувати позитив та прагнути до перемоги. — зазначає Анна.

Під час офіційно відкриття на Соборній площі кожен містянин та гість Черкас зміг подивитися на автівки та познайомитися з їхніми власниками. Також охочі могли подивитися на їзду усіх авто на своєрідній трасі з перешкодами. Це стало хорошою нагодою для глядачів отримати нові враження, а для самих учасників — потренуватися перед першим етапом змагань, який після офіційної частини відкриття проходитиме на території Черкаського аеропорту.

Відзначимо, що як на пілотів, так і на глядачів чекає чимало несподіваних сюрпризів. Один із них – це запровадження унікального та навіть легендарного класу – «ЗАЗ-968». Цей клас буде присутній на всіх черкаських етапах, таким чином організатори хочуть довести, що вітчизняну техніку ще зарано списувати на брухт.

Усі фото - АРТЕМА КІВАКА









































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