«Євробачення 2017»: режисером конкурсу стане людина, яка обурювала черкаських акторів

Постановкою пісенного конкурсу "Євробачення 2017" у Києві буде займатися відомий режисер Сергій Проскурня. Про це "ДС" повідомили джерела, близькі до оргкомітету конкурсу.





У Черкасах Сергій Проскурня був художнім керівником театру. Тут до 200-річчя Шевченка він організовував телевізійний проект "Наш Шевченко", тут він організовував театральний проект за поемою-тетралогією Богдана Стельмаха "Тарас".

Проскурня відомий в Черкасах, зокрема, конфліктом з колективом черкаського театру. Як інформувало влітку 2015 року «Громадське. Черкаси», колектив Черкаського театру проголосував за звільнення з посади в. о. художнього керівника Сергія Проскурні. Причини колективного невдоволення: Проскурні часто немає на робочому місці, велика кількість експериментальних вистав у репертуарі театру, натомість відсутність класичних п᾿єс.

На сесії ж обласної ради у вересні 2015 року представники театру інформували, що «пан Проскурня (в. о. художнього керівника театру Сергій Проскурня, – ред.) був делегований до Черкас ще владою Януковича через Ганну Герман при владі Тулуба (колишнього голови Черкаської ОДА Сергія Тулуба, – ред.), щоб режисувати концерти Партії регіонів.



Пісенний конкурс "Євробачення" цього року пройде з 9 по 13 травня в Києві. Незважаючи на те, що частина членів оргкомітету відмовилася від роботи над проектом, влада запевняє, що підготовку до конкурсу нічого не загрожує.

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