На Черкащині є села, де фермери в межах одного села сплачують власникам паїв кошти за різними ставками

Торік Черкащині вдалося спрацювати з гарними фінансовими показниками і піднятися в рейтингу до приросту з податків фізичних осіб з 23 на 17 місце. Тож було сформовано додатковий фінансовий ресурс на нинішній рік. Про це йшлося на обласній колегії в ОДА.





– У нас є декілька податків, які формують доходну частину місцевих бюджетів. Зокрема, хороший ресурс, який ми бачимо, це підвищення розміру орендної плати за земельну частку паїв. Середній розмір плати за оренду земельних паїв в області становить 5,5%. Менше 5% – у Корсунь-Шевченківському, Драбівському та Канівському районах. Разом з тим, наприклад, в сусідній Полтавській області орендна плата значно вища! – повідомила директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Наталія Кравченко.

За словами фахівця, в Оржицькому районі Полтавщини середня ставка становить 7,4%. Поряд з тим, у Чорнобаївському районі Черкащини, що межує з Полтавською областю, середня ставка за землю 5,6%. Аналогічна ситуація в Драбівському районі – 4,5% ставка.

– А є випадки, коли сільгосптоваровиробники в межах одного села сплачують власникам земельних паїв кошти за різними ставками. Так, в Звенигородському районі по Рижанівській сільраді одне фермерське господарство розраховується з власниками земельних паїв за ставкою 7%, а інші - 4%. Те ж саме по Гудзівській сільраді, де одне господарство платить людям 6%, а інше 3%. І таких прикладів багато, – зазначила Кравченко.

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