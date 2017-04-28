Черкаси вже фінансують проектні роботи по Льодовому палацу, хоча розробки бізнес-плану немає

Бізнес-плану роботи майбутнього льодового палацу в Черкасах, розрахунку очікуваних надходжень від його господарської діяльності та витрат на його утримання зараз влада Черкас поки не робила. Це випливає з відповіді «Прочерку» на інформаційний запит до міської ради.





У листі-відповіді за підписом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Гури йдеться, що кошторис доцільно розраховувати після затвердження розробленої проектно-кошторисної документації, якою будуть визначені техніко-економічні показники майбутнього льодового палацу, необхідна потужність енергоносіїв для функціонування та визначено обладнання утворення та танення льоду. Техніко-економічні показники об’єкту дозволять визначити площі приміщення майбутнього льодового палацу для комерційного використання, які доцільно буде надавати в оренду з метою компенсації витрат.

Поки що ж договір на виконання проектних робіт по об’єкту «Будівництво Льодового Палацу в місті Черкаси» укладено між департаментом економіки та розвитку і департаментом архітектури та містобудування Черкаської міськради з одного боку, а з іншого проектною організацією ТОВ «Інститут Харківпроект». Договір укладено за результатами проведених у 2016 році відкритих торгів через систему публічних закупівель Прозороро. Фінансування проходитиме за рахунок коштів міського бюджету.

На сьогодні проектною організацією розроблений ескізний проект зазначеного об’єкту та в роботі знаходиться наступна стадія проектування.

Враховуючи, що до проекту Програми соціально-економічного і культурного розвитку Черкас на 2016 рік об’єкт «Будівництво Льодового Палацу» включений на виконання депутатського запиту Романа Дісканта, ми поцікавилися у нього, як представника влади, чому місто вже витрачає кошти на проектну документацію, не уявляючи поки, скільки ж можна заробити на льодовому палаці. Адже є ризик, що об’єкт може бути збитковим…

– По-перше, ідея не нова і не моя. Плани щодо будівництва льодового палацу з’явилися ще при попередньому міському голові, але їх вдало похоронили. По-друге, у мене є чітке розуміння, що льодовий палац нам потрібен. Це розвиток і здоров’я молоді. Звісно одні кажуть, що доцільно направляти кошти на дороги, лікарні. Але ж ті самі лікарні завжди будуть. І хворі у нас завжди там є. От коли буде льодовий палац, розвиватиметься спорт, тоді, може, цих хворих і поменшає. Тепер щодо коштів. Ми ж як місто повинні показати державі в особі Уряду, що хочемо реалізувати цей проект, маємо виділити землю, розробити проект. Та й бізнесмени є, що зацікавлені в цьому, адже це гарний бізнес-проект. Тому маємо декларувати серйозні наміри, а це насамперед вкладення коштів. От ми як місто їх і вкладаємо у проектну документацію. Не словами ж єдиними, – зазначив Роман Діскант.

– Але ж ви бізнесмен. Успішний бізнесмен. Ви ж, мабуть, спершу складали бізнес-план, чи одразу починали готувати проект?

– Не можна так підходити до цього проекту. У ресторані я точно знаю, що буду робити. Готуватиму їжу і зароблятиму стільки-то грошей. А тут мета трішки інакша. І я останнім часом ловлю себе на думці – де я політик, а де підприємець. Як ми внесемо в бізнес-план і обрахуємо здоров’я дітей, що займатимуться спортом, їх моральне задоволення? Коли ви заходите в лікарню, то в вас один настрій, а коли заходите на стадіон, то інший. От в цьому аспекті я готовий дискутувати з людьми, що мене слухатимуть, а не з тими, які лише кричатимуть про дороги та лікарні. Звісно, ці об’єкти нам потрібні, однак ставити їх на одну площину не можна, – наголосив Роман Діскант.

Нагадаємо, деякі політики категорично не схвалюють бажання черкаської влади побудувати льодовий палац. Так, екс-депутат облради любов Майборода вважає, що гігантоманія зараз не має бути в пріоритеті при нинішньому стані медичних закладів, куди якраз і можна було направити кошти, які підуть на палац. Крім того, в гігантоманії вона вбачає реалізацію корупційних схем. Детальніше ТУТ.

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