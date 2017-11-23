Зоря озвучив запит стосовно трагедії з хлопчиком

«З метою збереження життя і здоров’я громадян вимагаю провести інвентаризацію всіх мереж, передбачити в бюджеті витрати на заміну всіх люків на нові з композитних матеріалів», - сказав він.
Депутати підтримали запит.
Як повідомлялося, за фактом трагічної загибелі в Черкасах 6-річного хлопчика відкрито кримінальне провадження.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) та статтею 367 частиною 2 (Службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, трагедія сталася близько 18-30 в районі вулиць Подолінського – Чигиринська. Батько шестирічного хлопчика півгодини самотужки шукав сина. Зазирнувши у відкритий отвір технологічного колектора, на якому не було кришки, він помітив всередині дитину, яка вже не рухалася. Власника колодязя, в якому загинула дитина, досі шукають.
ФОТО Єви Кравчук
Неделя прошла с момента гибели ребенка, Заря с ........ решил высказать мнение, которое никому не интересно и то о чем сказали все кому не лень.
При Одарыче по сколько люки покупали? Напомни. Главное с гербом города, а что цена завышена в три раза то не главное. Деньги не пахнут.