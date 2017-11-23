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Зоря озвучив запит стосовно трагедії з хлопчиком

23 листопада 2017, 10:45 Новини Черкас та Черкаської області
За словами депутата Черкаської міськради Руслана Зорі, поки є люки і приймачі металолому, люки крастимуть. Він також додав, що один залізний люк коштує 3400 грн. Набагато дешевше люки з композитних матеріалів.

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«З метою збереження життя і здоров’я громадян вимагаю провести інвентаризацію всіх мереж, передбачити в бюджеті витрати на заміну всіх люків на нові з композитних матеріалів», - сказав він.

Депутати підтримали запит.

Як повідомлялося, за фактом трагічної загибелі в Черкасах 6-річного хлопчика відкрито кримінальне провадження.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) та статтею 367 частиною 2 (Службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, трагедія сталася близько 18-30 в районі вулиць Подолінського – Чигиринська. Батько шестирічного хлопчика півгодини самотужки шукав сина. Зазирнувши у відкритий отвір технологічного колектора, на якому не було кришки, він помітив всередині дитину, яка вже не рухалася. Власника колодязя, в якому загинула дитина, досі шукають.

ФОТО Єви Кравчук

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Коментарі  

 
+4 #1 Семен 23.11.2017 12:15
Уже не знает как о себе напомнить.
Неделя прошла с момента гибели ребенка, Заря с ........ решил высказать мнение, которое никому не интересно и то о чем сказали все кому не лень.
При Одарыче по сколько люки покупали? Напомни. Главное с гербом города, а что цена завышена в три раза то не главное. Деньги не пахнут.
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