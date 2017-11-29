Савін прокоментував ситуацію з його ж затриманням

Директора департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради Артура Савіна, як відомо, звинувачують у хабарництві. Журналіст, ведучий програми «72 години» Валерій Макєєв взяв у нині відстороненого від роботи чиновника коментар щодо ситуації.



– Зараз мені некоректно говорити, бо почалося слідство. Можу говорити лише наступне: при обшуку мого житла, на дачі в моєї мами, на підприємствах моїх родичів не було знайдено ніяких суттєвих доказів щодо того обвинувачення, яке мені висувають. Поки доказів немає! Зараз буде слідство, у процесі якого буде з’ясоване причетність мене до злочину.

- Яких грошей не було знайдено? Ви взагалі без грошей жили? – запитав журналіст.

- Тих грошей, які мені приписують, що були нібито взяті мною в формі неправомірної вигоди.

- А ясно, саме тих грошей ідентифікованих.

- Бо журналісти пишуть, що був затриманий в процесі отримання хабаря. Такого не було! А кримінальна справа порушена за заявою проектанта, який заявляв, що в нього вимагалася неправомірна вигода. Я заперечую, зрозуміло ж. Тим більше, що проект, про який говорить людина, розробляється більше 3 років, тож дивно, що після такої кількості років він говорить, що в нього щось вимагалося, - сказав Савін.

Нагадаємо, нещодавно працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України провели операцію, в ході якої був затриманий начальник управління архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав у підрядників 365 тисяч гривень за підписання проектної документації з реконструкції вулиць обласного центру. Оперативники спецслужби задокументували отримання особистим водієм посадовця першої частини хабара у розмірі 105 тисяч гривень. Співробітники СБ України затримали чиновника біля власного будинку під час передачі грошей посередником.

Наступного дня секретар міськради Олександр Радуцький відреагував на подію, заявивши, що хоче надати правоохоронцям докази причетності міського голови Черкас Анатолій Бондаренка та Артура Савіна до забудови Митниці.

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