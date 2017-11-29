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Савін прокоментував ситуацію з його ж затриманням

29 листопада 2017, 17:14 Новини Черкас та Черкаської області
Директора департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради Артура Савіна, як відомо, звинувачують у хабарництві. Журналіст, ведучий програми «72 години» Валерій Макєєв взяв у нині відстороненого від роботи чиновника коментар щодо ситуації.

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– Зараз мені некоректно говорити, бо почалося слідство. Можу говорити лише наступне: при обшуку мого житла, на дачі в моєї мами, на підприємствах моїх родичів не було знайдено ніяких суттєвих доказів щодо того обвинувачення, яке мені висувають. Поки доказів немає! Зараз буде слідство, у процесі якого буде з’ясоване причетність мене до злочину.

- Яких грошей не було знайдено? Ви взагалі без грошей жили? – запитав журналіст.

- Тих грошей, які мені приписують, що були нібито взяті мною в формі неправомірної вигоди.

- А ясно, саме тих грошей ідентифікованих.

- Бо журналісти пишуть, що був затриманий в процесі отримання хабаря. Такого не було! А кримінальна справа порушена за заявою проектанта, який заявляв, що в нього вимагалася неправомірна вигода. Я заперечую, зрозуміло ж. Тим більше, що проект, про який говорить людина, розробляється більше 3 років, тож дивно, що після такої кількості років він говорить, що в нього щось вимагалося, - сказав Савін.

Нагадаємо, нещодавно працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України провели операцію, в ході якої був затриманий начальник управління архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав у підрядників 365 тисяч гривень за підписання проектної документації з реконструкції вулиць обласного центру. Оперативники спецслужби задокументували отримання особистим водієм посадовця першої частини хабара у розмірі 105 тисяч гривень. Співробітники СБ України затримали чиновника біля власного будинку під час передачі грошей посередником.

Наступного дня секретар міськради Олександр Радуцький відреагував на подію, заявивши, що хоче надати правоохоронцям докази причетності міського голови Черкас Анатолій Бондаренка та Артура Савіна до забудови Митниці.

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Коментарі  

 
0 #11 АРТУРЧИК 30.11.2017 11:59
Цитую Саша сектерар:
Артурчик любий! Ти тільки не розказуй про мої ділянки в Дахнівці які ти мені допоміг хапнути коли я був в минулому скликанні депутатом. І все буде добре. От подивись на мене - 2 ходки на зону а тепер я секретар міськради. Так шо тюрма то тільки початок політичної карєри!

Саня я про ділянки нічого казати не буду. А ти мені краще розкажи як ти наколядував 400000 баксів на парках і третій раз на зону не попав - такий досвід мені терміново потрібний!
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0 #10 Саша сектерар 30.11.2017 11:19
Артурчик любий! Ти тільки не розказуй про мої ділянки в Дахнівці які ти мені допоміг хапнути коли я був в минулому скликанні депутатом. І все буде добре. От подивись на мене - 2 ходки на зону а тепер я секретар міськради. Так шо тюрма то тільки початок політичної карєри!
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+4 #9 Надія. 30.11.2017 10:49
Савін навіть не людина. Барига яких мало. Дуже хотілося б щоб це .....заговорило. Йому є що сказати і про свого кореша, таку ж світлу людину- Карася, та і Залізяка теж був весь час поруч.
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+2 #8 Коваль 30.11.2017 10:16
Макєєв журналіст? І давно?
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+12 #7 Шиншила 30.11.2017 08:09
Артурчик... Що б ти зараз не казав би... Тебе ж народ давно знає!
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+9 #6 007 29.11.2017 18:33
Та ти подивись, знову безневинного затримали. :lol: :lol: :lol: Скільки цей "ментовський беспредел" може продовжуватись і не даватимуть хорошим, чесним, добрим людям працювати на благо жителів нашого міста? Так давайте його підтримаємо хоча б добрим словом :lol: :lol: :lol: . А по суті чекаємо судового рішення про отримання хабарником тюремного строку.
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+9 #5 Кума 29.11.2017 18:23
Може він і від куми своєї Скорнякової Інни відхреститься?
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+8 #4 федор принципиальный 29.11.2017 18:13
Он до сих пор ДЫРЕКТОР ?
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+8 #3 бувший 29.11.2017 18:13
От цього хапугу не жалко,від жодної не чув про нього добрих слов,жодна людина без хабара нічого не могла порізати з Савіним.
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+8 #2 йо - майо 29.11.2017 17:38
І тут винен проектант!Та вже краще мовчало б
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