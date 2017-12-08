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Активісти під черкаським судом не здаються

08 грудня 2017, 12:10 Новини Черкас та Черкаської області
Під черкаським Будинком правосуддя досі гаряче. Там активісти все ще чекають, що, на їх думку, суд таки зверне увагу на позицію громади. Нагадаємо, активісти ще з ночі у суді по справі «Смілаенергоінвесту».
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«Чекаємо правочинного рішення під черкаським судом. Прокурор подав апеляцію на попередю ухвалу продажного суду. Злодій має сидіти, а не гуляти "на поруках"!» – написав активіст Ілля Слободяник.

Нагадаємо, активісти ВО "Свобода", "Національний корпус", "Національної Дружини", громадськості міста Сміла всю ніч блокували Придніпровський суд міста Черкаси. Там розглядалося питання обрання запобіжного заходу для громадянина Карпенка, який є одним із засновників ТОВ "СмілаЕнергоінвест" через яке сміляни черговий рік поспіль потрапляють в колапс із теплопостачанням. Суд постановив відпустити Карпенка на поруки нардепа, що й обурило активістів.

«Все ще не спали, знаходимось у суді, покидьків не випускаємо. Підтягуйтесь!» - написав активіст Дмитро Кухарчук.

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Коментарі  

 
0 #2 !!!????????????? 08.12.2017 13:49
Цитую .:
Молодці активісти!

І одразу маршем до військомату підписувати контракт на службу в Збройних Силах України? Чи то вже занадто для активістів?
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+1 #1 . 08.12.2017 12:21
Молодці активісти!
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