У мережі обурювалися салютами та петардами у новорічну ніч у Черкасах

«Центр міста, феєрверки бахкали 48 хвилин рівно, я засікав. І в це в час, коли в країні війна та в час, коли в людей, за їх же словами, немає грошей…» – дивується молодіжний і кадровий референт черкаського осередку Національного корпусу Іван Хижняк.

«Кожен хто палив феєрверки, знайте, за виявлену неповагу до наших військових, я дам вам ляща, або мовчіть в тряпочку про ваші дії, або знайдіть сміливості і скажіть мені це в обличчя», – обурюється він.

Більш емоційно та навіть з лайливими словами звернувся до черкащан «кіборг», боєць 95 аеромобільної бригади Василь Шкут, який порівняв «стрілянину» в місті зі справжньою стріляниною в Авдіївці у 2015 році.

«Майте совість!» – звернувся Шкут до співвітчизників.

«Мабуть, не варто нагадувати про те, як хлопці-атовці "реагують" на згадані речі (свято чи не свято). Кому цікаво, як саме вони реагують та що відчувають в момент тих святкових салютів, готовий з радістю розповісти й донести (як і будь-хто з моїх товаришів та побратимів) в приватному порядку. Досвід попередніх новорічних святкувань показав, що поваги та розуміння до атовців, ветеранів україно-московської війни у громади Черкас НЕМАЄ. Це доведений факт. Отари любителів хлопавок та китайського пороху біснуються напівтверезі (це в кращому випадку) в середмісті, гуртуючись в вертепах любителів хлопавок. То ж, ДО УВАГИ "феєрверкерів", в разі чого не дивуйтеся та не просіть пояснень, коли якогось пєтардіста притягнуть до відповіді небайдужі чоловіки. Але поки мало кого це тривожить, на жаль. Правда ж?!» – пише АТОвець, громадський активіст Олександр Носенко.

Нагадаємо, що раніше, напередодні Нового року заклик не купувати дітям та заборонити їм використовувати петарди і феєрверки на новорічні свята поширив у соцмережах настоятель Смілянської парафії Різдва Святого Іоана Хрестителя УАПЦ, військовий капелан та активний волонтер отець Михайло Шевчук.

«Шановні батьки, велике прохання НЕ КУПЛЯЙТЕ дітям пітарди. Вибухи від цих "забавок" приводять до дискомфорту наших воїнів, котрі пройшли пекло війни. Ці кошти можна використати на корисніші моменти життя», - написав Шевчук.

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