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Черкаський міськвиконком нарешті проголосував за проект бюджету на 2018 рік

16 січня 2018, 09:32 Новини Черкас та Черкаської області

На сьогоднішньому засіданні члени виконкому проголосували за проект бюджету на 2018 рік. На засідання прийшло 12 його членів, повідомляє «Вичерпно».

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Проект бюджету було схвалено з поправками секретаря Черкаської міськради Олександра Радуцького, в якого, до речі, сьогодні день народження. У поправках, зокрема, на 19 млн грн зменшується сума, виділена на прибирання зелених зон, збільшено видатки на харчування дітей, що лікуються в дитячих лікарнях, на утримання Центрального стадіону (зарплати працівникам), на 840 тис. грн збільшено видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та інше. Також було враховано трансферти з Державного бюджету, які, за словами директора департаменту фінансової політики Наталії Джуган, вже всі розписані.

Також депутати затвердили фінансування міста за формулою 1/12 в місяць від торішнього бюджету, оскільки якщо депутати міськради під час завтрашньої сесії ухвалять бюджет, то вступить в дію він тільки через місяць.

Нагадаємо, проект бюджету департаментом фінансової політики було подано на розгляд виконкому ще торік у грудні, проте члени виконкому так і не змогли його затвердити, оскільки ніяк не міг зібратися кворум. Відповідно, проект бюджету не було подано на розгляд міської ради. Таким чином, Черкаси залишилися єдиним містом в Україні без бюджету.

Тепер проект бюджету мають розглянути на завтрашній сесії депутати міської ради.

Нагадаємо, відповідно до рішення попередньої сесії, сьогоднішній день - останній у роботі нинішнього складу виконкому. З завтрашнього дня він розпущений.

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Коментарі  

 
0 #2 Надія. 16.01.2018 10:19
Все відбулося так, як планував Радуцький. Це є показником того що Залізяка не керує містом.Тобто ,розпускати , або міняти потрібно не Раду....
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+2 #1 Сергій 16.01.2018 10:00
Нарешті!
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