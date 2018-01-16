Черкаський міськвиконком нарешті проголосував за проект бюджету на 2018 рік

На сьогоднішньому засіданні члени виконкому проголосували за проект бюджету на 2018 рік. На засідання прийшло 12 його членів, повідомляє «Вичерпно».

Проект бюджету було схвалено з поправками секретаря Черкаської міськради Олександра Радуцького, в якого, до речі, сьогодні день народження. У поправках, зокрема, на 19 млн грн зменшується сума, виділена на прибирання зелених зон, збільшено видатки на харчування дітей, що лікуються в дитячих лікарнях, на утримання Центрального стадіону (зарплати працівникам), на 840 тис. грн збільшено видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та інше. Також було враховано трансферти з Державного бюджету, які, за словами директора департаменту фінансової політики Наталії Джуган, вже всі розписані.

Також депутати затвердили фінансування міста за формулою 1/12 в місяць від торішнього бюджету, оскільки якщо депутати міськради під час завтрашньої сесії ухвалять бюджет, то вступить в дію він тільки через місяць.

Нагадаємо, проект бюджету департаментом фінансової політики було подано на розгляд виконкому ще торік у грудні, проте члени виконкому так і не змогли його затвердити, оскільки ніяк не міг зібратися кворум. Відповідно, проект бюджету не було подано на розгляд міської ради. Таким чином, Черкаси залишилися єдиним містом в Україні без бюджету.

Тепер проект бюджету мають розглянути на завтрашній сесії депутати міської ради.

Нагадаємо, відповідно до рішення попередньої сесії, сьогоднішній день - останній у роботі нинішнього складу виконкому. З завтрашнього дня він розпущений.

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