Перевізники висунули міській владі Черкас нові вимоги: негайно 6 грн за квиток і тимчасові договори

Адвокат черкаських перевізників Валерій Макеєв поінформував журналістів про нові вимоги приватних перевізників до міської влади: негайне укладення тимчасового договору на три місяці з ціною квитка 6 гривень і невід’ємними додатками на перевезення пільгових категорій.

Валерій Федорович закликає міську владу припинити ставитися до підприємців, які здійснюють перевезення, «у революційно-анархістському стилі 100-річної давнини: мовляв приватник за все заплатить».

За його словами, відповідно до закону, єдиним органом, який відповідає за організацію громадських перевезень у місті, є виконком міськради, і саме він відповідальний за ту ситуацію, яка виникла в місті.

Валерій Федорович під час сьогоднішньої прес-конференції розповів, що перевізники мали намір розв’язати проблему заниженого тарифу в судовій площині, без жодних різких кроків. Але обставини склалися так, що довелося зупиняти в Черкасах рух автобусів.

Нагадаємо, що ще на початку 2018 року було здійснено регуляторну процедуру щодо обчислення і встановлення нового тарифу на автобусні перевезення в Черкасах – 5 грн. Проте виконком міськради відмовлюється затверджувати цей тариф.

– Члени виконкому вважають, що вони – політики, а не найняті міськрадою працівники. Тобто, що вони можуть приймати рішення відповідно до власних забаганок. Між тим, закон чітко встановлює, що голосувати «за» чи «проти» затвердження регуляторного акту член виконкому може тільки враховуючи, наскільки правильно дотримано процедури його проведення. І все! – наголосив Валерій Макеєв.

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Юрист зазначив, що виконком має без жодного нагадування переглядати тариф щоразу, коли ціни на пальне зростають на 10%. Натомість, від моменту встановлення ціни на квиток у 4 гривні (6 січня 2017 року) пальне подорожчало практично вдвічі. Отже, нині ціна квитка мала б становити 8 гривень.

Крім того, коли договори майже на всі міські маршрути закінчилися, виконком не зробив нічого для укладання нових договорів. Таким чином, перевізники місяцями працювали незаконно. «Це все одно, що звичайний водій їздив би без водійських прав!» – наголосив Валерій Макеєв.

Упродовж кількох останніх років міська влада жодним чином не компенсовувала приватним перевізникам перевезення громадян пільгових категорій. Тоді як, приміром, КП «Черкасиелектротранс» щороку отримує на ці потреби близько 12 млн гривень. Зрозуміло, що така ситуація може розцінюватися як порушення антимонопольного законодавства.

На довершення всього в п’ятницю під час наради в мерії перевізники замість того, щоб обговорити шляхи виходу з ситуації, почули від заступника міського голови Юрія Ботнара вимогу ще додатково перевозити в денний час пенсіонерів і школярів. Ці вимоги посадовець доповнив «різними епітетами». Ображені підприємці зателефонували адвокату Макеєву і повідомили, що з неділі припиняють здійснення перевезень. Відповідно, Валерій Федорович повідомив про це «Прочерку», щоб рішення перевізників не стало для черкащан несподіванкою.

За словами депутата обласної ради чотирьох скликань Любові Майбороди, цілком некоректно перекладати вину недбалого міськвиконкому й зокрема його представників від «Свободи» на підприємців.

За даними Любові Володимирівни, практично в усіх обласних центрах України та великих містах Черкащини ціна на проїзд у міському автобусі вже давно не менше 5 грн.

– Нашим перевізникам треба було б подякувати за те, що вони досі здійснювали перевезення за заниженою ціною, без договорів, – зазначила Любов Майборода. – Натомість, до них ставляться так, як більшовики – до куркулів. Це ми вже проходили. А крім того, не потрібно ілюзій, ніби в Черкасах можна обійтися одними тролейбусами. По-перше, далеко не скрізь є контактна мережа, по-друге, нинішній режим роботи тролейбусники довго не витримають.

Цю думку розвинув депутат міськради Олександр Радуцький, який прийшов на прес-конференцію Валерія Макеєва і Любові Майбороди. За його словами, із 60 тролейбусів, які виїхали на маршрути, щоб замінити автобуси, 4 через годину вже зламалися. На думку депутата, через 2-3 дні зупиняться ще 15 тролейбусів.

– Вони дуже старі. Врешті будуть працювати лише ті 8, які ми придбали в 2014 році, плюс 15, отриманих від «Азота», – переконаний Олександр Романович.

На його думку, сьогодні міськвиконком мав затвердити ціну квитка в 5 грн, щоб автобуси вийшли на маршрути, а вже потім запроваджувати різні нововведення, про які люблять говорити ініціатори транспортної реформи. Проте виконком відмовився це зробити.

Зараз міськвиконком розпочинає процедуру конкурсних торгів на обслуговування низки міських маршрутів. Однак, ця процедура займе 2-3 місяці, а стільки часу без автобусів місто не витримає.

З огляду на це, Валерій Макеєв пропонує виконкому укласти з перевізниками тимчасові договори на 3 місяці (з тарифом у 6 грн) із невід’ємними додатками на компенсацію перевезення пільгових категорій. Склад цих категорій може визначити виконком – залежно від того, скільки таких пільговиків місто може «потягнути».

Відповідну пропозицію міській владі адвокат підписав прямо на прес-конференції.

У разі, якщо таких договорів до четверга не буде укладено, перевізники обіцяють перейти до «планів Б і В». Що це за плани, наразі ще невідомо.

– Вони будуть цілком законні і правові... Але не всім сподобаються. Бо доведеться, як кажуть, «різати по живому», – зазначив Валерій Макеєв.

Нагадаємо, сьогодні міськвиконком установив із 1 грудня новий тариф на проїзд у тролейбусі – 3 грн.

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