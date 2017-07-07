Ляшко побував на Черкащині: «Завжди готовий підтримати черкащан!»

У четвер на Черкащині побував лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Зі своєю командою він оглянув ряд об’єктів, ознайомившись з ситуацією як в галузі спорту, в галузі підприємництва, так і в сфері АПК. Також він висловив глибоку стурбованість через стихійне лихо, яке спіткало Черкащину, та буде робити все можливе, щоб Кабінет міністрів виділив кошти на подолання наслідків буревію.







Примітно, що лідер партії не просто формально поставився до поїздки, а був уже досить поінформований про певні негаразди чи проблеми у різних сферах. Так, ознайомившись із проблемами місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, він одразу ж взяв на замітку питання щодо виділення коштів на стадіон та бігову доріжку.

Відвідавши ДЮСШ, політик вручив подяки чемпіону світу зі штовхання ядра Олександру Дорошенку, переможцю кубку світу з кульової стрільби Олександру Денисенку, майстру спорту з легкої атлетики, чемпіону України з легкої атлетики Олександру Савенку, чемпіонці України з дзюдо, призерці чемпіонатів світу та Європи Анастасії Сапсай, призерці чемпіонату України з легкої атлетики Тетяні Безшейко та побажав нових перемог. До слова, самому політику подарували м’яча та сувенір на згадку про Черкаси.

Опісля оглянув школу та вислухав про її проблеми від керівника закладу – Анатолія Сіренка.

– Разом із моїм колегою Денисом Силантьєвим ми в парламенті провели закони, які дозволяють звільнити об’єкти спортивної інфраструктури від сплати земельного податку та податку на нерухомість для того, щоб вкладати гроші в оновлення основних фондів. Знаю, що тут потрібна нова бігова доріжка і новий стадіон. Будемо допомагати, будемо підтримувати, щоб ви, хлопці та дівчата, встановлювали нові рекорди і прославляли нашу країну, – звернувся до вихованців спортшколи Ляшко.

Він нагадав, як нещодавно в Сумах коштами державного бюджету, за участі депутатів Верховної Ради України тощо було відкрито спортивний гуртожиток вартістю до 50 мільйонів гривень. Вже оглядаючи в Черкасах ДЮСШ, Олег Ляшко припустив, що сюди треба виділити мільйон.

Отже, черкаська спортивна школа може очікувати на допомогу. Адже, за словами присутнього на зустрічі нардепа-радикала Віктора Вовка, якраз мають прийматися в другому читанні зміни до бюджету у зв’язку з його перевиконанням. І можна буде сподіватися на виділення коштів на Черкаси.

– Щоб бути успішними, здоровими, мати чемпіонів, нам треба приділяти більше уваги фізичній культурі, розвитку інфраструктури. Згадайте результати Олімпіади в Ріо – вони не дуже втішні. Все через те, що держава не дбає і не вкладає коштів в інфраструктуру, а потім хочуть, щоб були олімпійські чемпіони. Звідки вони тоді візьмуться? Я хочу, щоб у кожному райцентрі була спортивна школа, у кожному селі – стадіон, а в кожному обласному центрі – як мінімум басейн, – зазначив лідер РПЛ.

Під час зустрічі спортсмени поділилися із народним депутатом і своїми планами щодо відкриття в Черкасах літньої спортбази для параолімпійців замість тієї, що залишилась в окупованому Криму, у Євпаторії. Олег Ляшко пообіцяв підтримати ентузіастів у їхніх починаннях.

– Має бути відповідна державна політика розвитку фізкультури і спорту. Я виступлю з цього питання в парламенті. Зокрема, запропоную повернуті в бюджет півтора мільярди вкрадених Януковичем коштів спрямувати на літню базу параолімпійців. У цілому, має бути відновлення спортивної інфраструктури в усій країні. Бо я їхав до Черкас, бачив у селах стадіони, а це двоє воріт на полі. А мають бути нормальні стадіони з спеціальними полями, у кожному райцентрі, як мінімум, має бути юнацька школа, в кожному обласному центрі щоб були басейни, яких багато де немає, – зазначив Ляшко.

Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації Максим Зеленський принагідно звернувся до політика з проханням посприяти вирішенню питання оподаткування стипендій.

– У нас існує стипендія обласної ради провідним спортсменам. Але зі стипендії у 2 тисячі доводиться віддавати податків на суму 400 гривень. Це значна сума, яка повертається назад в бюджет. Раніше існувала норма, що звільняла такі стипендії від оподаткування, – зазначив Зеленський.

Ляшко пообіцяв допомогти у вирішенні питання.

– Більше того, скажу, що треба й стипендію піднімати. Що таке зараз 2 тисячі? Треба 20 тисяч хоча б стипендію мати, щоб був стимул завойовувати медалі, – зазначив Ляшко.

Під час огляду спортивної школи Максим Зеленський розповів про підготовку до будівництва на базі «Манежу» 50-метрового басейну школи олімпійського резерву.

– Проект пройшов експертизу. Зареєстрований на сайті ДФРР, але кошти не виділені. Вартість робіт 100 мільйонів гривень. Такого басейну в Черкаській області немає взагалі, – зазначив Зеленський. – Поряд з тим, проект повністю готовий. Тут буде можливість і відновлювальна фізкультура, і реабілітація. Також потребує роботи стадіон, який нам повернув райвідділ поліції. Поки проводиться експертиза. Там близько 9 мільйонів на стадіон потрібен.

Ляшко, вислухавши, все таки порадив закцентувати цьогоріч увагу на біговій доріжці і стадіоні. А вже з наступного року взятися за басейн і завершити проект за два роки.

– По стадіону слід поспішити, щоб вже в липні почати перші роботи. Бо не за горами осінь, потім дощі, а треба ж виконати певні роботи, – одразу по-господарськи став планувати політик.

Після ознайомлення з спортивними об’єктами Олег Ляшко відвідав машинобудівний завод «ТЕМП».

– Оцю трубу для виробництва обладнання до нас привезли з Італії, – одразу ввели в курс справ політика на підприємстві.

– Це неправильно. Я хочу, щоб ці труби вам привозили з Запоріжжя, Маріуполя, а не з Італії. Сюди треба привозити нове обладнання, нові технології, створюють робочі місця і вивозити готову продукцію. Вивезення сировини із України – це консервація вічної бідності, адже сировинна структура економіки ніколи не дасть нормального заробітку, – наголосив у відповідь Олег Ляшко.

Народний депутат переконаний, аби конкурувати з іноземними виробниками, потрібно модернізувати вітчизняні підприємства.

– Ми пропонуємо звільнити від всіх податків – в’їзного мита та ПДВ – нове технологічне обладнання для того, щоб його здешевити. Ми вже заморозили земельний податок, щоб підприємства не сплачували половину свого прибутку. Також ми вимагаємо компенсації частини вартості кредитів за рахунок держбюджету. Переконаний, що лише оновлення основних фондів підприємств дасть можливість знизити енергозатрати, знизити собівартість, підвищити продуктивність праці і головне – збільшити зарплати, – розповів лідер РПЛ.

Олег Ляшко подякував працівникам заводу за те, що піднімають вітчизняну економіку. Вони ж подарували політику вила, виготовлені на власному підприємстві.

- Оцими вилами вичистимо авгієві стайні, країну – від хаосу, безробіття, безгрошів’я і забезпечимо людям роботу і зарплату, – запевнив Ляшко.

Того ж дня лідер Радикальної партії побував на Шполянщині. Народний депутат зустрівся із фермерами Шполинського району, де відвідав агровиставку в селі Скотаревому та фермерське господарство «Відродження» у райцентрі.

На думку політика, необхідно зобов’язати фермерів брати по корові за кожен гектар орендованої землі.

- Бере людина 1000 гектарів землі в оренду – нехай ставить тваринницький комплекс із 1000 голів худоби. Але для того, щоб їх утримувати, потрібна державна підтримка тваринництва. Тому ми пропонуємо на кожну тону вивезеного зерна за кордон встановити аграрний сировинний збір і кошти, вилучені з нього, спрямовувати на дотації для тваринництва. Щоб за кожну корову фермери отримували, як мінімум, 5000 гривень на рік, – пояснив Ляшко.

Також лідер РПЛ розповів, які кроки робить його команда, аби відродити тваринництво на селі.

- Раніше у кожному дворі була корова, а зараз люди їх не тримають, бо не вигідно. Все через те, що немає ціни на молоко. Ми вимагаємо від уряду встановити ринкові ціни на молоко – як мінімум, 5 гривень за літр. Також ми пропонуємо, аби держава компенсувала частину вартості племінної худоби. Якщо в кожному селі будуть такі фермерські господарства, то буде успішне село, а в Україні – робочі місця та потужна економіка, – підкреслив народний депутат.

На Шполинській фермі утримуються більше 2500 корів. Є й корова-рекордсменка, яка дає 67 літрів молока на день. Лідер Радикальної партії залишився у захваті від умов утримання худоби та подякував дояркам за їхню щоденну працю.

- Завдяки таким корівкам, як ця Піщинка, наша країна і живе!, – зазначив Ляшко.

Лідер партії нагадав, що його першим робочим місцем була посада скотаря колгоспу «Прогрес» села Лизівка на Луганщині, де живе його тітка.

- Зараз ця трудова книжка лежить у Верховній Раді – хто б тоді подумав... – зазначив Олег Ляшко. – Та я переконаний, що наступним записом у ній буде – Президент України!

Спілкуючись із людьми, лідер Радикальної партії наголосив, що його політична сила виступає проти грабіжницьких реформ.

- Я переконаний, що підвищувати потрібно не пенсійний вік, а пенсії! – наголосив Олег Ляшко.

- Щоб була нормальна пенсія, потрібно, щоб людина отримувала нормальну зарплату. І не в конверті, а легально! – підкреслив лідер радикалів.

Він звернув увагу на те, що сьогодні отримують практично однакову пенсію той, хто все життя працював і той, хто бив байдики.

- Цю несправедливість потрібно ліквідувати, перерахувавши пенсії: за кожний рік – плюс один відсоток до пенсії, – наголосив лідер Радикальної партії.

З іншого боку, ті, хто не мають великого трудового стажу, зовсім не обов’язково байдикували: значну частину з них роботодавці просто не оформили офіційно.

- Тому мінімальна пенсія повинна бути не нижче рівня прожиткового мінімуму! Так звана соціальна пенсія – не менше 1,5 тисячі гривень, а трудова – не менше 3 тисяч гривень! Що ж до мінімальних зарплат, ми зробимо все, щоб уже восени вони сягали не менше 5 тисяч, – наголосив Ляшко.

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