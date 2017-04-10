Попри несприятливі прогнози погоди щорічний квітневий велопробіг у Золотоноші таки відбувся!

Ніна ЖУК Таблоїд

Коли минулої суботи вранці громада почала гуртуватися на центральній площі міста, хмари наче хтось руками розвів і на небі з'явилося сонце.





– Сам Господь сприяє нашому заходу, – посміхалися одне одному золотонісці і дружно шикувалися у величезну колону велосипедистів, що майоріла жовто-блакитними прапорцями та яскравою місцевою символікою.

Кого тільки не було серед жвавого гурту! Пенсіонери, люди середнього віку, працююча молодь, студенти, школярі, малеча…

– Оце так парад! – весело жартував якийсь сивочолий дідусь. – Я наче в молодість свою повернувся…

І справді захід був наскільки масовим, що через довжелезну колону людей кінця найдовшої й найширшої вулиці Золотоноші прогледіти не вдавалося.

– Щороку в нашому спортивному заході бере участь все більше й більше людей. Недарма ми його назвали велопробігом єдності, – не приховуючи радості зізнався кореспонденту «Прочерку» міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський, котрий кілька років тому й започаткував цей проект.

– Не останню роль в проведенні дійства зіграв і той факт, що завдяки місцевій владі дороги в Золотоноші найкращі в області! Як після довготривалої зими ними не проїхатися? Це ж таке задоволення... – поділилася враженнями від дійства місцева пенсіонерка Віра Пономаренко, котра 10-кілометровий марафон долала на своєму триколісному велосипеді.

– Золотоніський велопробіг – гарний приклад усій Україні, як треба гуртуватися навколо добрих справ! Саме тому аграрії й влилися сьогодні в місцеву громаду, аби відчути справжній дух єдності й братерства, який сьогодні, як ніколи, потрібний нашому народу, – зауважив голова обласної організації аграрної партії Віктор Полозов, котрий щороку пліч-о-пліч із золотонісцями мчить велосипедом до фінішу.

Цьогоріч участь у марафоні взяла і його дружина Ольга.

– Я й не сподівалася, що це так круто! – посміхалася жінка, пригальмовуючи велосипед.

– Наш захід об’єднує людей ще й тому, що має благочинний характер, – поділилася своїми думками секретар міської ради Наталка Сьомак. – Попередні роки золотонісці збирали на ньому кошти для воїнів АТО. Сьогодні вирішили використати їх на придбання тренажерів для занять воркаутом на міському стадіоні. Адже війна війною, а життя продовжується. Зусиллями нашого міського голови і його команди Золотоноша стрімко розвивається. Мені зараз страшно й згадати, яким місто було ще шість років тому – без доглянутих доріг, скверів, фонтанів, клумб… І, звичайно, без подібних заходів.

Як і у минулі роки, цьогорічний велопробіг єдності завершився для золотонісців нагородженням учасників, святковим концертом та смачною кашею з варениками. А вже опівдні хмари знову затягли небо і через кілька годин площами й вулицями Золотоноші задріботів дощ.

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