Громадські слухання по забудові у Соснівці перенесли на завтра

Громадські слухання щодо забудови у Соснівці, які планували провести сьогодні, відбудуться завтра. Про це повідомив начальник відділу містобудівного кадастру та ГІС Федір Балаба.







«Зранку уточнив інформацію в першій приймальні міського голови з приводу перенесень слухань по ДПТ. Громадські обговорення з приводу "Внесення змін до детального плану території між вулицями Дахнівська, Соснівська та автодороги Н-16 в місті Черкаси" переносяться на завтра, 24.01.2017 на 18:00 в будинку культури І. Кулика (вул. Благовісна, 170)».

Нагадаємо, раніше відбулись громадські обговорення цього питання, коли міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що у Соснівці нічого будуватись не буде без згоди громади.



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