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Громадські слухання по забудові у Соснівці перенесли на завтра

23 січня 2017, 10:28 Новини Черкас та Черкаської області

Громадські слухання щодо забудови у Соснівці, які планували провести сьогодні, відбудуться завтра. Про це повідомив начальник відділу містобудівного кадастру та ГІС Федір Балаба.

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«Зранку уточнив інформацію в першій приймальні міського голови з приводу перенесень слухань по ДПТ. Громадські обговорення з приводу "Внесення змін до детального плану території між вулицями Дахнівська, Соснівська та автодороги Н-16 в місті Черкаси" переносяться на завтра, 24.01.2017 на 18:00 в будинку культури І. Кулика (вул. Благовісна, 170)».

Нагадаємо, раніше відбулись громадські обговорення цього питання, коли міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що у Соснівці нічого будуватись не буде без згоди громади.

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Коментарі  

 
+6 #2 Антон 23.01.2017 12:18
А причина переносу? мабуть, щоб краще організувати прихід побільше своїх людей, які будуть волати, що це велике благо для Черкас
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+3 #1 стабилизец 23.01.2017 11:10
та забудують несмотря ни на что, ишшо надо успеть дерибан под якобы ледовой дворец и футклуб. бо мэр и компания у нас люды самодостатни.
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