У мерії хочуть, щоб під час обговорення Соснівки не кричали

Поводитися цивілізовано під час намічених на 19 січня (14.00, черкаський будинок культури ім. І.Кулика) громадських слухань щодо забудови Соснівки закликав під час сьогоднішньої робочої наради в міській раді перший заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко.



Міський голова Анатолій Бондаренко наголосив, що необхідно зробити так, щоб слухання пройшли відповідно до законодавства, без порушень. Результати слухань, які мають дорадчий статус, стануть предметом розгляду на сесії міської ради. Відповідальним за проведення слухань призначено пана Овчаренка.

– У залі будуть мікрофони, всі матимуть можливість висловитися, – завірив пан Овчаренко. – Не потрібно кричати, викрикувати. Піднімаєте руку – вам принесуть мікрофон, дадуть можливість задати запитання, висловити свою думку. Ми повинні кожного почути.

Пан Овчаренко пообіцяв забезпечити реєстрацію учасників слухань (це можуть бути тільки жителі Черкас), їхній комфорт (працюватиме роздягальня), демократичне проведення з можливістю виступити для всіх охочих і дотриманням регламенту, ефективну роботу лічильної комісії.

Представники громадськості (зокрема, «азовець» Дмитро Кухарчук) висловили стурбованість щодо можливості «завезення» на слухання «своїх» людей представниками фірми, яка хоче будувати в Соснівці багатоповерхівки. У свою чергу ті завірили, що нічого такого не планують.

Дотримуватися громадського порядку під час слухань закликали представники поліції Черкас. Вони також звернулися до громадських організацій із проханням у випадку виявлення фактів, які, з їхнього погляду, можуть бути порушеннями законодавства, не вдаватися до самостійних оцінок, а повідомляти правоохоронцям.

На думку Станіслава Овчаренка, проблеми мікрорайону Соснівка не вичерпуються можливістю забудови ділянки по Менделєєва, 4 (так званої «дачі Андрєєва», яку Станіслав Анатолійович, обмовившись, назвав «дачею Менделєєва», чим викликав веселе пожвавлення у залі). Є й інші важливі проблеми, наприклад, забудова прибережної зони та причалу №2 (так зване «Царське село»), забруднення акваторії Дніпра відходами життєдіяльності жителів приватного сектору (в тому числі й того самого «Царського села»), територіальне розмежування Черкас із сусідніми селами, захаращеність та засміченість лісового масиву уздовж схилів Дніпра від мосту до Дахнівки (який, до речі, наразі ні за ким не закріплений) тощо.

– Є історична довідка про розвиток мікрорайону №2 (Соснівка), який виник як територія дач для відпочинку, – нагадав Овчаренко. – Але час не стоїть на місці. У Соснівки повинна бути якась перспектива. У 2017 році міська влада планує побудувати нову дорогу, яка сполучатиме мікрорайон Лісовий (колишній «район вулиці Луначарського») і Соснівку. Там буде збільшено пішохідну частину, побудоване нове дорожнє покриття. Отже, мікрорайон розбудовується. В останній час там відбулося спорудження кардіоцентру. На межі з Геронимівкою побудовано нову вулицю.

Тема громадських слухань, які відбудуться в неділю, така: «Про громадську і житлову забудову та визначення паркових зон у межах мікрорайону №2 (Соснівський)».

– Тобто, ми не беремо якісь окремі фрагменти, а хочемо розглянути перспективи Соснівки в цілому. Хочемо почути думку громадських діячів, політичних партій, депутатського корпусу, членів виконкому, представників комітету самоорганізації населення Соснівки. Свою думку скаже й міський голова, – наголосив заступник мера.

Пан Овчаренко, зокрема, «відкрив секрет», що міський голова планує ініціювати закріплення лісових масивів Соснівки (від мосту до Дахнівки) за КП «Дирекція парків», по суті перетворивши їх на паркові зони.

Нагадаємо, раніше черкаські археологи заявили, що втілення винесеного на обговорення громадськості проекту зміни цільового призначення та будівництво на земельній ділянці по вул. Менделєєва, 4, завдасть непоправної шкоди і без того зруйнованій історико-культурній спадщині міста, а також спотворить наявний історичний і природний ландшафти.

А головний архітектор Черкас Віталій Чернуха вважає проект будівництва в Соснівці надзвичайно якісним. На його думку, будівництво не знищить, а облагородить Соснівку.

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