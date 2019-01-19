В Умані вчергове вчинено наругу над християнським символом – розп’яттям

Обставини пошкодження гіпсового розп'яття Ісуса Христа в Умані з'ясовують в рамках відкритого кримінального провадження.

Про це повідомляють у поліції Черкаської області.

У місті Умань Черкаської області на березі ставка невідомі особи пошкодили гіпсове розп’яття Ісуса Христа, встановлене на дерев’яному хресті. На місці працює слідчо-оперативна група.

Подію зареєстровано, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Особи, які вчинили правопорушення встановлюються. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років

Нагадаємо, розп’яття було встановлене влітку 2013 року поблизу від заводу «Мегометр», на місці, де колись була уманська фортеця. Проте, поблизу хреста – ставок, де на іудейське свято Рош-га-Шана моляться та здійснюють свої релігійні обряди хасиди. Хрест встановили як раз у напрямку молитви іудеїв. Це викликало їхнє незадоволення.

Уже за кілька тижнів після встановлення розп’яття, 13 серпня 2013 року, невідомі спаплюжили його, розписавши висловами на івриті. Після цього вандали ще кілька разів учиняли наругу над християнським символом. 31 грудня 2016 року гіпсову фігуру Ісуса Христа було зірвано і скинуто додолу. Як установила поліція, зловмисниками виявилися троє осіб, двоє з яких, рідні брати, – громадяни Ізраїлю. За один день, 16 вересня 2018 року, розп’яття паплюжили двічі, підпалюючи і обмазуючи глиною.

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