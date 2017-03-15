Очікування та реальність. Як черкащани листа українському уряду писали

Звістка про силовий розгін блокувальників торгівлі з окупованими територіями у Кривому Торці, що на Донеччині, викликала миттєву реакцію у черкаських активістів та деяких політичних партій. Того ж дня біля Черкаської ОДА запалали шини та собача будка, а пізніше зазвучали вимоги щодо термінового скликання сесій обласної та міської рад, аби прийняти рішення про вимоги до влади. Сесії запланували також оперативно – на сьогодні. Та чи виправдані сподівання активістів і депутатів після сьогоднішнього дня?





Очікування.

На наступний день після силового розгону блокувальників на Сході України черкаські депутати від «Свободи» склали конкретний список вимог, які хотіли вмістити у звернення до Президента України Петра Порошенка та Верховної Ради України. Ідею підтримали політичні партії «Батьківщина», «Самопоміч» та «Укроп», а також активісти громадської організації «Автомайдан-Черкаси», ветерани АТО і представники «Національного корпусу».

Вимоги виглядали таким чином:

1. Негайно звільнити з-під арешту затриманих учасників блокади торгівлі з ОРДЛО та закрити кримінальні провадження, що відкриті відносно блокувальників у зв’язку з блокуванням територій Донбасу.

2. Звільнити з посад міністра МВС А. Авакова, заступника міністра МВС В.Аброськіна, Голову СБУ В. Грицака та першого заступника Голови СБ України – керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України В. Малікова.

3. Ухвалити закони «Про тимчасово окуповані території України» та «Про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України».

4. Заборонити роботу російських банків в Україні.

5. Заблокувати російські платіжні системи в Україні.

6. Визнати на законодавчому рівні війною російську агресію проти України та ввести воєнний стан на окупованих та прилеглих до них територіях.

«Події на «Кривому Торці» — це вирок для цієї влади. Влади бариг, для якої бізнес — понад усе, і байдуже, що він на крові», – йшлося у спільному зверненні трьох фракцій.

Акцію із палінням будки, яку провели у понеділок, активісти продовжили вчора, розмістивши біля Черкаської ОДА відразу кілька таких собачих будок.

- Ми закликали і закликаємо припинити цю торгівлю, цей бізнес на крові, який веде наша влада, - заявляв учора депутат Черкаської облради Юрій Ботнар.

Депутат міської ради від «Самопомочі» Олексій Романов навіть просив вибачення перед громадою.

- Я хочу попросити вибачення у громади за те, що незважаючи на всі наші зусилля, керівництво нашої міської ради, очолюване партією Петра Порошенка, або як зараз в народі кажуть «будкою Петра Порошенка», зробило все, щоб керування цим містом відбувалось у ручному режимі, щоб ваші податки йшли своїм підрядникам за свої відкати, - говорив Романов.

Тоді ж голова ОДА Юрій Ткаченко наголосив, що він проти силових розгонів учасників АТО, а зміни до законодавства повинні вносити народні депутати.

Іншу думку висловив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який наголосив на неприпустимості торгівельних зв’язків з окупованими територіями.

- Я думаю, міська рада ухвалить рішення про заклик до української влади скасувати цю торгівлю, - зазначав Бондаренко.

Після всіх акцій та заяв, сьогодні депутати та громадські активісти чекали на проведення двох сесій – обласної та міської рад, та затвердження остаточного звернення до уряду.

Реальність.

Сесія міської ради, як і очікувалось, відбулась у досить напруженій обстановці. Сумніви у депутатів виникали не щодо необхідності звернення, а щодо формулювань. Відтак, було три версії звернення до уряду.

Перша від партії «Свобода», де звучали все ті ж жорсткі вимоги. Інша від «Укропу», яка була схожою на «свободівську», але відрізнялась нюансами. Доповнював ці проекти представник «Самопомочі» Олексій Романов, який пропонував внести у звернення також прийняту на вчорашньому віче вимогу про те, аби покарати не тільки тих, хто давав накази про розгін активістів, а й тих, хто виконував ці накази.

- Ті, хто розганяв блокувальників, не можуть працювати в правоохоронних органах, - зазначав він.

Третя ж версія звернення, запропонована депутатом Павлом Карасем, об’єднувала вимоги двох попередніх, однак, на думку окремих депутатів, була занадто "ліберальною" і не задовольняла їх очікувань. За неї, зрештою, і проголосувала більшість.

Від вимог «свободівців» прийняте звернення відрізнялось у першу чергу заміною вимог про звільнення керівників МВС та СБУ на пропозицію "перевірити факти" і "вжити заходів".

Реакція не змусила себе довго чекати. Представники ВО «Свобода» назвали це звернення як таким, що було прийнято «для галочки».

«Прийнято рішення, яке фактично дало змогу депутатам нібито підтримати блокаду окупованих територій, але при цьому без конкретики, без нормальної резолюційної частини й без прізвищ винуватців події, яка відбулася. Було озвучено такі «вимоги»: «розібратися», «покарати», «створити комісію», «перевірити факти». Хоча зрозуміло й так, що Нацгвардія без розпоряджень керівництва, а саме Авакова та його заступників й колег по силовому блоку країни, самовільно не розганятиме блокадників, тому прізвище відповідального всім відоме й без всяких «комісій». Факти торгівлі окупованими територіями, загроз російських банків теж усім очевидні, варто лише її заборонити й контролювати виконання» − зазначив керівник фракції ВО «Свобода» в міськраді Ярослав Нищик.

Свою позицію «Прочерку» озвучив і депутат від «Самопомочі» Олексій Романов:

- Основна вимога людей, які вийшли на Соборну площу в підтримку блокадників, не була врахована. Ні по керівництву МВС, ні по керманичам СБУ. Більш ніж впевнений, що люди чітко зрозуміли намагання знайти компроміс там, де його бути не може. Це лишень збільшить протестні настрої суспільства і може призвести до чергових трагічних подій, - зазначив Романов.

На питання, чи можна очікувати чергових протестів із цього приводу він відповів:

- Гадаю, що так.

Якщо міські депутати хоча б прийняли звернення до уряду, то обласні навіть не змогли зібратись на позачергову сесію. Їхня спроба закінчилась лише словесною перепалкою між депутатом Миколою Булатецьким та заступником голови Черкаської ОДА Костянтином Омаргалієвим, які хотіли поставити один одного на коліна.

Сесія облради не відбулась через відсутність кворуму. У практично повному складі були лише фракції «Батьківщини» та «Свободи».

- Громади Черкащини отримали змогу побачити, хто за бізнес на крові, а хто – за перемогу у війні. Фракція «Радикальної партії Олега Ляшка», у повному складі проігнорувавши гостре суспільне питання, насправді дуже чітко підкреслили свою відповідь на нього. Такої ж антинародної позиції дотримались фракції «Відродження» та «Партії ветеранів Афганістану». Очевидною є позиція й «БПП» - оновленої «Партії регіонів», яка традиційно повністю підтримує антиукраїнську позицію центральної влади і також не з'явилась на засідання Черкаської облради, - сказав у коментарі «Прочерку» керівник обласного осередку партії «Свободи» Юрій Ботнар.

Таку ж позицію він озвучив і з трибуни облради.

На це Костянтин Омаргалієв відповів:

- Президент України Петро Порошенко запропонував Раді національної безпеки та оборони певні ініціативи, щоб врегулювати ситуацію на Сході. РНБО їх підтримала. А саме: тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створення умов для залучення громадського контролю по виконанню цього рішення.

Він також сказав, що «БПП» просто не бачить доцільності у скликанні сесії.

Зрештою, розгляд цього питання перенесли на 24 березня, коли відбудеться чергова сесія облради.

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