Депутати хочуть бачити на карті Черкащини смілянський госпітальний округ (відео)

Депутати Черкаської облради акцентують увагу на неприпустимості створення госпітальних округів у тих межах, як це є зараз. Так, депутат Валентина Далібожак на сьогоднішній сесії облради заявила, що слід створити окремий госпітальний округ з центром у Смілі. Адже це місто обласного підпорядкування з населенням 68 тисяч. Також можна додати населення району.

– У місті є дороги обласного значення, потужний залізничний вузол. Місто відповідає вимогам утворення госпітальних округів, які затверджені Кабміном, а саме в частині своєчасного прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, – наголосила Далібожак.

За її словами на території міста функціонує мережа лікувальних закладів, які взмозі забезпечити жителів медичною допомогою, – зауважила депутат.

Вона наголосила, що кількість населення області дає можливість створення шести госпітальних округів, а при обмеженні їх кількості до чотирьох, як це вже офіційно передбачено, можуть бути порушені права громадян на своєчасну доступну якісну медичну допомогу.

Колегу підтримав Олексій Давиденко, який також зі Сміли. Він попросив колег підтримати створення смілянського госпітального округу.

– Я б хотів, щоб ті, яке займаються реформами, спробували хворого провести нашими дорогами 75 кілометрів за 60 хвилин. Хто таке хоче робити, того пропоную покласти в УАЗ чи «газельку» і я його, звісно, довезу за визначений час, проте в якому стані? Перед тим, як робити таку реформу, потрібно починати з доріг. А інакше всі ці реформи до одного місця, викидання грошей на вітер, – зазначив Давиденко.

Нагадаємо, 30 листопада 2016 року затверджено постанову Кабінету Міністрів України № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

Госпітальний округ — це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території.

На виконання вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» на Черкащині планується створення 4-х госпітальних округів.



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