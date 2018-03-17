Аграрна партія сподівається завоювати прихильність третини черкаських виборців

Новий склад заступників голови обласної організації Аграрної партії України було затверджено під час п’ятничної конференції. Отже, очільнику обласних аграріїв Віктору Полозову допомагатимуть у керівній роботі Євгеній Довгошея, Валерій Перепелиця і Ярослав Скус.

Було обрано новий склад виконкому облорганізації та делегатів на партійний з’їзд, який має відбутися в Києві 23 березня. Крім того, делегати обговорили проект програми обласної організації на рік, який має бути остаточно затверджено до кінця березня.

– Згідно з Законом, вибори до Верховної Ради України мають відбутися у жовтні 2019 року. Але практика показує, що політичні сили мають бути готові до початку виборчого процесу в будь-який час, – сказав у коментарі «Прочерку» Віктор Полозов. – Аграрна партія веде підготовку і до парламентських, і до президентських виборів. Без сумніву, на посаду Президента України ми висуватимемо свого лідера Віталія Скоцика.

За словами Віктора Олександровича, Аграрна партія веде активну політичну роботу і в усеукраїнському масштабі, й на місцях. Відбувається розбудова партійних структур, відкриваються офіси, ведеться активна робота з населенням.

Віктор Полозов, як і обіцяв, вивчив державну мову і вів конференцію українською

– Поки що про нашу щоденну активність (а це і соціальна допомога тим, хто її потребує, і юридичні консультації, і участь у громадській діяльності тощо) ми не особливо поширюємося. Мабуть, це неправильно. Ми робимо зусилля, щоб цей недолік виправити. Віднедавна обласна організація почала видавати газету «Діалог», присвячену нашій роботі. Дедалі активніше співпрацюємо зі ЗМІ, – наголосив Віктор Полозов.

Як наголосив лідер черкаських аграріїв, за останній рік АПУ активно розбудовується, здобуває прихильність українців на виборах в об’єднані територіальні громади і за результатами цих виборів посідає третє місце серед політичних сил України.

Учасники конференції наголошували на необхідності кращого інформування черкащан про діяльність партії

– Наше завдання на майбутні парламентські вибори, яке, я думаю, цілком можна реалізувати, – це здобути на Черкащині результат, до якого прагне й партія в цілому – 30 відсотків голосів виборців, – зазначив Віктор Полозов.

Керівник облорганізації АПУ наголосив, що ця партія – не «політичний проект» під котрогось із загальнонаціональних політиків (на виборах вона ні з ким не блокуватиметься), а цілком ідеологічна політсила.

Державний Гімн учасники конференції співали «не під фонограму»

– Особливо хочу наголосити, що неправильно вважати Аграрну партію виключно сільською, партією тільки селян чи фермерів. Ми – партія всього населення України. Наша ідеологія – консерватизм, наш виборець – житель як українського села, так і міста. АПУ – партія селян, учителів, робітників, лікарів, інженерів, підприємців, студентів... Урешті решт, майже всі ми – хто в першому поколінні, хто в другому, а хто в третьому – вихідці з села. Наша мета – щоб народ у багатій країні жив багато. Щоб люди похилого віку отримували гідну пенсію, за яку могли б і якісно харчуватися, і подорожувати. А молодь щоб отримувала якісну освіту і мала можливість втілювати свої мрії і плани. Щоб ті, хто працюють, отримували зарплату відповідно до своєї праці й могли без перешкод розбудовувати свою країну. Аби цього досягти, наша політична сила повинна прийти до влади. І сьогодні ми робимо для цього все можливе, – підсумував Віктор Полозов.

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