Бондаренко розповів, як планують розв’язати ситуацію з міськими автобусами

Виконком Черкаської міськради планує затвердити з перевізниками тимчасовий договір.

Про це в коментарі Zmi.ck.ua розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, якщо останні погодяться на безкоштовний проїзд в автобусах для дітей та школярів до 12-ї години, а в другий половині дня вартість для них становитиме 60% від тарифу, а також погодиться протягом трьох-чотирьох місяців покращити якість послуг, виконавчий комітет готовий підвищити тариф.

«5 чи 6 грн – про це в умовах договору не йдеться. Тариф залежить тільки від рішення виконавчого комітету. Перевізники спочатку мають продемонструвати, що готові йти на зустріч жителям міста», – сказав Бондаренко.

Міський голова також повідомив, що виконком уже ухвалив рішення про оголошення конкурсу на укладання угод з перевізниками.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, виконком міськради розгляне питання встановлення нового тарифу на проїзд в маршрутках та збирається затвердити умови договору про відновлення пасажирських перевезень у Черкасах. Засідання анонсують на 15 годину.

У неділю, 11 листопада в Черкасах зупинився рух маршрутних автобусів – приватні перевізники вимагають збільшення ціни квитка на проїзд і укладання нових договорів із урахуванням компенсації вартості перевезень пільговиків.

Нагадаємо, позавчора, 13 листопада, виконком учергове не підтримав пропозицію підняти вартість проїзду в міських маршрутних автобусах з 4 до 5 гривень.

Натомість, того ж дня приватні перевізники висунули міській владі Черкас нові вимоги: негайно збільшити ціни на проїзд у автобусах уже не до 5, а до 6 гривень, і укласти тимчасові договори, в яких передбачити компенсацію вартості перевезення пільговиків.

Наразі всі громадські перевезення в Черкасах здійснюють тролейбуси і приміські маршрутки. З 1 грудня вартість квитка на тролейбус у Черкасах збільшено з 2 до 3 гривень.

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