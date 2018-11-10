У вівторок Черкаський міськвиконком розгляне підвищення вартості проїзду в автобусах

У вівторок о 9.30 відбудеться засідання виконкому Черкаської міськради, на якому розглядатиметься питання про підвищення вартості проїзду в міських автобусах до 5 гривень.











Про це у «Фейсбуці» повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Він хотів би дізнатися думку черкащан з цього приводу.

Як показало обговорення, думка – не однозначна.

За словами заступника міського голови Юрія Ботнара, об’єктивних обрахунків вартості проїзду досі немає.

«Вони не об’єктивні. Там до трьох тисяч зарплатня і двісті перевезених пасажирів на день. Попередні виконкоми підвищували тариф за гарні очі чи пухкі конверти, а ми так не хочемо. От і шантажують», – написав Юрій Ботнар у коментарі до допису міського голови.

Голова обласної організації Національного корпусу Дмитро Кухарчук вважає, що підвищувати ціни на проїзд можна тільки після впровадження транспортної реформи.

«Зимою перевізникам чітко сказали: покращуйте якість обслуговування, – нагадує журналіст Олександр Рибалка. – Де воно, з якого дідька піднімать за проїзд? Вони нові автобуси відразу куплять, чи літати перестануть, чи колеса з дверима не одвалюватимуться, і пасажирів на ходу не губитимуть?»

Представник громадської ради «Черкасиелектротрансу» Валерій Мироненко – сумнівається. «Питання... Де зміни і які у приватників відбувалися за пів року??? Де обіцяні GPS, оголошення зупинок в автобусах? Де воно все? Так, деякі перевізники собі встановили системи сповіщення, але це так, для відводу очей, перевізник Авто ТЮЛ поставив сповіщення лише на декілька своїх автобусів, на інших тиша...» – зазначає громадський активіст.

Натомість працівниця міської ради, відома в Черкасах громадська діячка і депутат обласної ради чотирьох скликань Любов Майборода закликає з розумінням поставитися до проблем перевізників. «20% пасажирів маршруток - пільговики, за яких НІХТО не платить. Ціни ростуть, якщо не піднімати ціну - буде саботаж, що позначиться на якості перевезень», – написала Любов Володимирівна.

Журналістка Тетяна Мартинова зазначила, що нещодавно обговорювала з колегами з інших міст вартість проїзду у громадському транспорті. «Для порівняння: Чернігів маршрутка - 5 грн, тролейбус - 3 грн, Суми - 5 та 2,5 грн відповідно, Чернівці - 5 та 3 грн, Вінниця - 6 та 4 грн, Кропивницький - 5 та 2,5. Безперечно, питання підвищення вартості проїзду у Черкасах вже назріло, і чудово, що цікавитеся думкою городян. Єдина, і як на мене справедлива вимога - якість обслуговування! То пасажирка випала, то маршрутка в аварію попала, водій, кондуктор обхамили і так далі...» – зазначає пані Мартинова.

Інша журналістка Оксана Колісник також вважає, що вартість треба піднімати. «Але і запроваджувати ретельніший контроль за дотриманням перевізниками умов договорів. Договори треба викласти на сайт міської ради, щоб кожен пасажир мав доступ і можливість захистити свої права на якісне обслуговування», – переконана журналістка.

Нагадаємо, раніше адвокат Асоціації перевізників міста Черкас Валерій Макеєв повідомив «Прочерку», що починаючи з неділі, 11 листопада, в Черкасах висока ймовірність зупинки руху міських автобусів. За його словами, у перевізників для продовження роботи немає ані коштів, ані юридичних підстав - на сьогодні лише два міських маршрути працюють законно, на решту договори не укладено.

Черкаські перевізники ще торік домоглися початку регуляторної процедури щодо підвищення вартості проїзду в черкаських маршрутних автобусах до 5 гривень. Проте навіть після її завершення виконком міськради відмовився піднімати вартість проїзду. 27 лютого 2018 року в сильний мороз усі 8 приватних перевізників зняли свої автобуси з маршрутів, і кілька годин ситуацію в місті рятували тільки комунальні тролейбуси.

Після цього міськвиконком відмовляється розглядати регуляторний акт про вартість перевезень, наполягаючи на тому, що спочатку потрібно поліпшити якість обслуговування пасажирів. 9 липня перевізники повідомили, що з 14 липня припиняють перевозити пільгові категорії громадян, однак згодом від цієї ідеї відмовилися і навіть вибачилися перед пільговиками.

8 листопада, заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар у своєму відеозверненні до черкасців поскаржився на черговий ультиматум з боку перевізників.

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