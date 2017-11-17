Підсумки тижня: Гучний хабар, «Тимошенківська премія» і грузинсько-смілянські пристрасті

«Прочерк» пропонує підбити підсумки робочого тижня, який ознаменувався відразу кількома гучними подіями на Черкащині.

Смілянські пристрасті стали чи не головною темою для обговорення на початку тижня. Так, у вівторок, до Сміли завітав відомий політик Міхеїл Саакашвілі який мав намір вирішити ситуацію з відключеним опаленням в місті. Напередодні люди вийшли на мітинг, вимагаючи від влади увімкнути опалення.

Підтримати людей приїхали і черкаські представники «Національного корпусу».

Міхеїл Саакашвілі під час виступу наголосив, що якщо місцева влада не може забезпечити тепло в квартирах, вона мусить піти. А також закликав учасників мітингу дати владі час до четверга (до чергової сесії міськради). Якщо питання з теплом не буде розв’язане, він пообіцяв сам взятися за зміну влади в місті шляхом оголошення нових виборів.

Така риторика не сподобалась в.о. міського голови Сміли Віктору Федоренко, який звернувся до Саакашвілі із «проханням»:

«Не займайся х.рнею, б…!»

Після цього між політиками сталась сутичка, відео якої з’явилось пізніше на Youtube-каналі Саакашвілі.

Того ж дня прес-служба партії БПП повідомила про виключення Віктора Федоренка зі складу партії.

«Дії Віктора Федоренка, в.о. міського голови Сміли, зробили майже 70 тисяч смілян заручниками свого неефективного управління містом», - роз’яснили в БПП.

Однак, це не пришвидшило увімкнення тепла в місті.

У четвер кілька десятків жителів Сміли в центрі міста перекрили рух автотранспорту.

Після акції люди відправились на сесію міськради, де депутати 19-ма голосами проголосували за припинення повноважень Віктора Федоренка. Однак той пізніше наклав вето на рішення депутатів. Очевидно, продовження історії буде вже наступного тижня.

Ще один конфлікт назрів у Черкасах. Представниця редакції «Антени» Оксана Горецька під час чергової сесії з трибуни звернулася до депутата Антона Ведули, що представляє у міській раді «Свободу», з вимогою спростувати недостовірну інформацію або надати документальне підтвердження озвучених ним під час минулої сесії фактів.

Нагадаємо, Антон Ведула звернувся до прокуратури, аби та стягла з редакції начебто заборговані 240 тисяч гривень, а також до виконавчої служби, аби та виконала якесь рішення суду і виселила редакцію із займаного приміщення. Депутат відмовився взяти звернення.

Тим часом у Черкасах також заговорили про надзвичайний стан у місті та області.

Так, на засіданні постійної депутатської комісії з питань ЖКГ Черкаської міськради було розглянуто звернення колективу ПАТ «Черкасиобленерго» щодо заборгованості з заробітної плати. Працівники підприємства не отримують її два останні місяці. А все тому, що Обленерго має заборгованість перед Енергоринком, яка виникла через заборгованість ПАТ «Азот» перед ПАТ «Черкасиобленерго». Хімічний гігант спожив енергії на майже 1,7 млрд грн і не заплатив за це.

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький прокоментував:

«Працівники Обленерго доведені до відчаю, звільняються й готові страйкувати. У зимовий період така ситуація є небезпечною. Саме тому на комісії ми вирішили звернутися до мера Черкас та губернатора області з вимогою провести засідання комісій з надзвичайних ситуацій й у разі невирішення питання щодо виплати заборгованості, розглянути можливість запровадження в місті надзвичайного стану».

15 листопада стало відомо про те, які саме громадські проекти будуть реалізовані за кошти «Громадського бюджету» у 2018 році.

Серед них – реконструкція територій шкільних та медичних закладів, ремонт спортивних майданчиків, придбання рентген апарату, облаштування бібліотек, проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи.

Минулий тиждень також запам’ятався і трагічними подіями.

Так, в одному з черкаських будинків вибухнула граната. Один чоловік загинув, ще один чоловік та жінка поранені.

Троє постраждалих – двоє чоловіків та жінка, яким на вигляд від 40 до 50 років, перед цим спільно вживали алкогольні напої. Постраждалі, які вижили, перебувають у шоковому стані, тож пояснити, що сталося, не змогли.

Ще 6 осіб постраждали в ДТП у Черкасах, яке сталось на перехресті вулиць Чигиринска і Пацаєва, де зіткнулися пасажирський автобус та вантажівка.

«Тимошенківську нагороду» отримали цього тижня кілька черкаських політиків.

Керівник партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час партійного з’їзду відзначила роботу черкаських «батьківщинівців», зокрема роботу під час виборів в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 жовтня 2017 року.

В урочистій атмосфері з’їзду іменниними годинниками лідера «Батьківщини» за перемогу на виборах 29 жовтня нагороджено першого заступника голови Черкаської обласної парторганізації, голову фракції «Батьківщина» в Черкаській обласній раді Михайла Мушієка та керівника Черкаської міської організації партії, голову фракції «Батьківщина» у Черкаській міській раді Романа Дісканта.

А також не забула похвалити і міського голову, якого назвала «народним мером із високим рівнем підтримки виборців».

Несподіване затримання сталось цього тижня.





Працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України провели операцію, в ході якої був затриманий начальник управління архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав у підрядників 365 тисяч гривень за підписання проектної документації з реконструкції вулиць обласного центру. Оперативники спецслужби задокументували отримання особистим водієм посадовця першої частини хабара у розмірі 105 тисяч гривень. Співробітники СБ України затримали чиновника біля власного будинку під час передачі грошей посередником.

Наступного дня секретар міськради Олександр Радуцький відреагував на подію, заявивши, що хоче надати правоохоронцям докази причетності міського голови Черкас Анатолій Бондаренка та Артура Савіна до забудови Митниці.

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