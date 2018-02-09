Підсумки тижня: «Революція» у міськраді та візит Марини Порошенко

«Прочерк» підбиває підсумки робочого тижня, який у Черкасах став «революційним»: у міськраді було відправлено у відставку секретаря міськради від БПП «Солідарність» Олександра Радуцького і на його місце обрано представника «Свободи» Ярослава Нищика.

Сесія проходила за підвищених заходів безпеки.

Втім, досвідчений політик Радуцький під час сесії зміг утримати «покер-фейс» і пообіцяв далі плідно працювати в опозиції.

Угода про співпрацю, досягнута між міським головою Анатолієм Бондаренком і «Свободою» дала можливість нарешті сформувати в Черкасах виконком міскради. До складу виконкому ввійшло троє висуванців «Свободи», один батьківщинівць і один представник «Черкащан».

Загалом виконком утворено у складі: міського голови (Анатолій Бондаренко), секретаря міськради (свободівец Ярослав Нищик), п’ятьох заступників міського голови (Людмила Бордунос, свободівець Юрій Ботнар, свободівець Ігор Коломоєць, представник «Черкащан» Ігор Кривошеєв, батьківщинівець Ігор Волошин), чотирьох осіб на громадських засадах (Сергій Амброс, Ігор Зайчук, Олександр Поліщук, свободівка Діана Тяско).

Цікаво, що один із нових заступників мера – депутат обласної ради Юрій Ботнар вказав у своїй декларації, що впродовж минулого року не мав жодних доходів. «Така от проблема», – прокоментував він цю обставину журналістам.

Відбулися зміни й у виконавчих органах Черкаської міськради. Так, департамент архітектури та містобудування очолив депутат міськради Максим Скорик.

Крім владних органів, кадрова перестановка відбулася в керівництві обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Замість Вадима Гайовича її очолив досвідчений управлінець Іван Полудень.

А от відомий черкаський науковець-філолог Володимир Поліщук відмовився від посади заступника міського голови Черкас і став головою обласної організації Спілки письменників України.

У п’ятницю відбулося перше засідання нового виконкому, а вже на наступному засіданні планується розглянути питання про підвищення плати за проїзд у черкаських маршрутках до 5 гривень.

На цьому тижні у вівторок Черкащину відвідала дружина Президента України Марина Порошенко.

Разом із головою Черкаської ОДА Юрієм Ткаченком вони підписали меморандум про співпрацю, у рамках якого область долучилася до проекту Блвгодійного Фонду Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». Марина Порошенко зазначила, що вже давно знайома з Юрієм Ткаченком, і відчуває, що той добре розуміє важливість її проекту.

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