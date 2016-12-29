Валерій Лютий: «Вище керівництво бачить мене у Черкасах»

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що змінювати керівників підрозділів чи набирати нових заступників не планує. Проте нових людей в поліцію готові брати, адже і того особового складу, що є, не вистачає.





Секретар у приймальні Валерія Лютого просить здати мобільні телефони. Підозру в неї викликає навіть рюкзак мого колеги-фотографа. Вже у кабінеті керівника обласної поліції отримуємо від нього аркуш паперу з проханням написати наші імена та назву засобу масової інформації, адже для Валерія Васильовича Черкащина – новий край і місцеві ЗМІ йому ще також доведеться вивчати.

Про інтерв’ю з Валерієм Лютим домовлялися напряму не один тиждень. І зараз у нього постійні дзвінки і весь час розписаний. Так під час інтерв’ю вряди-годи розмову порушував телефон своїм дзвінком у вигляді заставочної музики до відомого серіалу «Таємні матеріали» (X-Files).

Проте до офіційного призначення на посаду взяти інтерв’ю не вдавалося. Нині ж Валерій Васильович згоджується на інтерв’ю, зауважуючи, що з початку роботи в органах був завжди відкритим до преси. Проте вже перше питання показує, що Валерій Лютий не готовий говорити на всі теми. Нагадаємо, що на численних акціях протесту через призначення Лютого на Черкащину активісти закидали йому насамперед три «гріхи»: він був радником Кернеса, обіймав високу посаду у поліції Криворіжжя, коли там сумнівно перемагав «Опоблок» та під час проходження переатестації отримав доволі низький бал.

– Мітинги, на вашу думку, були виявом громадської позиції чи мали політичний підтекст?

– Я б не хотів цього коментувати. У кожного своя думка. Я готовий відповідати на запитання відносно служби, а щодо цього питання утримаюся від відповіді. Час все розставить на свої місця.

– Але залежно від цього можна прораховувати, чи вдасться вам утримати крісло і наступного року?

– Враховуючи, що до наступного року залишилося декілька днів, то, розраховую, що цього року посаду займатиму (сміється - ред.). А щодо наступного року – час покаже.

– Чому вас направили саме на Черкащину? Вас хоч щось пов’язує з Черкащиною?

– Ні. Я родом з Харківщини, в Харкові зростав і навчався. До призначення на Черкащину більше року ніс службу на Дніпропетровщині. Але вище керівництво вважало за доцільним направити мене для несення служби в Черкаську область. Я людина в погонах і виконую накази.

– Як щодо команди? Будете пропонувати на посади заступників своїх людей?

– Візьмемо моє останнє місце роботи на Дніпропетровщині. У мене були певні принципи і один з них: я працюю з тими співробітниками, які несли службу на території обслуговування. І навіть там, де змінювалися начальники відділень, я виступав ініціатором, щоб люди були місцеві. Де я працював, то там жоден немісцевий керівник не призначався. Я приїхав працювати і думаю, що найду порозуміння з особовим складом. До речі, на початку тижня пройшла перша нарада. Ми зібрали керівний склад з усієї області, керівників райвідділів, заступників по лінії кримінального блоку, по лінії слідства і по лінії громадської безпеки. Було поставлене завдання відносно розкриття особливо тяжких злочинів, підготовка до проведення новорічних і різдвяних свят, заходи з забезпечення охорони громадського порядку і публічної безпеки. Порозуміння і підтримка серед особового складу є. Якщо до когось у плані несення служби в нас були претензії, то все було висловлено протокольно. І кожен міг вийти до трибуни і висловитися чи то на свій захист, чи щодо прогалин в роботі.

До речі, на нараду були запрошені керівники, які на сьогодні не підпорядковані ГУ НП. Ще 2015 року в органах внутрішніх справ пройшла реорганізація і реструктуризація. І частина департаментів були перепідкорядковані Києву. Та я запросив усіх, у тому числі і керівників патрульної поліції. Адже всі ми тут співпрацюємо, разом несемо службу. Тож, думаю, всі завдання на наступний рік виконуватимемо спільно. А ті прогалини, що були в роботі, виправимо.

– Ви вже мали час ознайомитися з областю. Які в нас найбільші проблеми і як ви їх вирішуватимете?

– На жаль, в Україні по деяких позиціях справді йде ріст злочинності. Наприклад, це стосується майнових крадіжок, незаконних заволодів автомототранспорту. З урахуванням того, що на території практично всієї держави був введений новий підрозділ – патрульна поліція, – то вони почали виявляти більшу кількість злочинів і тепер кожен матеріал реєструється в журнал Єдиного обліку. Тож є незначний ріст по кількості зареєстрованих матеріалів. І ми вже, якщо є підстави, порушуємо кримінальні справи. Тому є, наприклад, зниження показників по деяким видам вуличної злочинності.

– Як плануєте підвищувати рівень довіри до правоохоронної системи?

– Основне завдання – боротьба зі злочинністю в усіх її проявах, це профілактика злочинів і довіра народу. Найстрашніше, це коли на очах поліцейського відбувається правопорушення, а він бачить, але не втручається згідно вимог чинного законодавства. Ось що найстрашніше. Тому обурені і пишуть у ЗМІ, що на заходах були правопорушення, хтось з кимось почубився, але поліцейські чи не мали певного досвіду абощо, проте не вмішувалися в ситуацію. Я вважаю, що правоохоронці завжди повинні втручатися в ситуацію, втручатися кваліфіковано і рішуче давати оцінку правопорушенням. От з січня в нас почнеться навчання серед підлеглих. Я буду наполягати, щоб гарно питали насамперед теорію, бо є Закон «Про національну поліцію» і є 105 статтей, які працівник поліції зобов’язаний знати.

– Як облаштований ваш побут в Черкасах?

– Так само, як це було і раніше, наприклад, в Дніпропетровській області, де я винаймав житло. Члени родини живуть і працюють у Харкові, тож вони не можуть кинути роботу і приїхати сюди. Буду проживати сам. Може це мені піде в плюс, бо буду повністю зосереджений на роботі.

– Все таки, якщо повернутися до критики, яку озвучували активісти? Адже так чи інакше, їхня критика нікуди не дінеться...

– На авторитет керівника впливає те, що він робить гідно чи негідно.

– 14 листопада в Черкасах проходила ваша зустріч з обуреною громадськістю. Ви самі вирішили порозумітися чи за вказівкою з Києва?

– Якщо відслідковувати мою службову діяльність з 1985 року, то можна побачити, що я ніколи не бігав від преси, на якій би посаді не перебував. Єдина моя вимога – розмова має відбуватися коректний спосіб, толерантно і в рамках закону. Щоб потім мої слова не пересмикувалися. Щодо дискусій з громадськістю, то я, звісно, спілкувався з певною категорією громадських і політичних організацій. Мене запрошували на співбесіди і круглі столи. Одні мене критикували, інші – ні. Днями знову був пікет під ГУ НП і двоє депутатів обласної ради, як ви знаєте із ЗМІ, висловили бажання поспілкуватися з мною. У нас відбулася розмова, все в коректний спосіб. Вони висловили свої побажання, я – свої. Тож готовий працювати з усіма.

– Коли ви востаннє були в Черкасах до свого призначення?

– У 1983 році. Тут була військова частина 48752, танковий підрозділ, де я отримував первинне військове звання. Нас сюди привезли пароплавом з Кременчука. Опісля тут не був. Лише пам’ятаю деяких хлопців, з якими свого часу учився. Вони були з Черкащини, зокрема, Золотоноші. Але то було давно. У мене тут немає друзів чи знайомих. Але, сподіваюся, будуть.

– На сесії Черкаської обласної ради часто порушувалося питання щодо криміногенної ситуації в Умані. Ви не виокремлювали поки для себе той уманський край у рамках проблематики області?

– Після того, як 24 грудня я офіційно приступив до виконання обов’язків керівника ГУ НП в Черкаській області і ми провели нараду, то поїхав до Умані. Там вже в офіційному статусі розбирався в інциденті, що мав місце в ніч на 21 грудня, коли невідомі напали на синагогу. Зустрівся з керівництвом Умані, а перед цим заїхали на місце події, ознайомилися з ситуацією. Ми провели там робочу нараду, намітили шляхи вирішення питання, кроки до розкриття злочину. Я спілкувався з місцевими, вислухав їх скарги, а вже пізно ввечері повернувся до Черкас. Певні проблеми по розкриттю злочинності є як на Черкащині загалом, так і в Умані зокрема. Також є проблеми з незаконним обігом наркотиків. Тому вже у понеділок під час проведення наради в ГУ НП в області було під протокол поставлено завдання керівникам у районах і містах області рішуче боротися з незаконним обігом наркотиків в області. Нюанс в тому, що наш підрозділ, який боровся з незаконним обігом наркотиків, реорганізовано в окремий департамент і підпорядкований безпосередньо департаменту в місті Києві. Але громадяни нам задають питання, чому малоефективні заходи по розкриттю злочинів з обігом наркотиків, і ми не можемо від цього відмежовуватися. Керівникам підрозділів було поставлене завдання створити робочі групи з числа досвідчених оперативних працівників, які б відповідали за цей напрямок роботи. Люди мають бути досвідчені, підготовлені, щоб фахівець міг відрізнити наркотик рослинного походження від синтетичного.

Окремо зауважу, що в поліції є проблема через брак кадрів. У нас некомплект становить майже 20% особового складу. Намагатимемося найближчим часом набирати особовий склад, але ж, ви повинні розуміти, що людей треба навчати, вони повинні пройти підготовку, а лише через декілька місяців стати на ноги і повноцінно працювати. Поки що ж, через некомплект працівники мають велике навантаження. Так, кількість кримінальних справ у одного слідчого може бути від 150 до 200. Тому, треба визнати, що кульгає якість кримінальних справ, доведення їх до суду, проведення експертиз. У людей велике навантаження, тож нам, звичайно, потрібна свіжа кров.



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