Юрій Ткаченко: «Якби моя воля, я б зробив усю облдержадміністрацію прозорою, під склом»

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

Інтерв’ю з головою Черкаської ОДА Юрієм Ткаченком ми очікували, мабуть, близько року. Ось-ось керівник області був готовий до розмови, проте невідкладні справи вкотре забирали вільний час. Ось і цього разу, чекаючи на інтерв’ю, довелося перетнутися в приймальні Ткаченка мало не з усіма керівниками – починаючи від начальника нацполіції Валерія Лютого і до голови облради Олександра Вельбівця. Згодом таки вдається втрапити до кабінету та час обмежують через участь губернатора в телеефірі.





Зосереджуємося на найбільш дражливих і дискусійних темах. Зокрема, політичних, адже днями резонанс викликала заява радикалів, підписана нардепами, щодо критики на адресу Юрія Ткаченка.

– Найперше скажу, що із політсилами, зокрема, і «радикалами», маю конструктивну співпрацю, – запевняє Юрій Ткаченко. – Проблемні питання, що стосуються області і які вони порушують, ніколи не лишаємо без розгляду на рівні обласної влади. Усе інше вважаю політикою. На мій погляд, будь-яка політична сила хоче набрати у процесі своєї діяльності певні бали. Чому така критика прозвучала саме від кількох представників «Радикальної партії Олега Ляшка»? Важко сказати. У будь-якому разі я завжди відкритий до діалогу та готовий до співпраці з кожним, якщо вона буде задля розвитку Черкащини.

– Зараз у доступі багато різноманітних рейтингів, складених за наслідками вашої діяльності і рейтингів областей в цілому. Які ж рейтинги реальні? На якому ми місці?

– Справді багато. І я дуже спокійно ставлюся до рейтингів. Особливо до тих, що укладають комерційні видання. Знаєте, як з’являється рейтинг, де показники пораховані за якимись формулами чи в балах, – значить це комусь потрібно. Для маніпуляцій і подібного. Є офіційні рейтинги Мінрегіонбуду з чіткими статистичними даними – на нього й орієнтуюся у визначенні подальших пріоритетів роботи.

Нещодавно переглядав один рейтинг із експертними висновками – як там було заявлено. Написано, що голова ОДА нібито не займається областю, не контактує із громадськістю і тому подібне. Це не відповідає дійсності. Навіть у разі конфліктних ситуацій я завжди намагаюся виїжджати на місце особисто і спілкуватися з людьми. Ось днями був конфлікт довкола Іркліївського риборозплідника, де громада хотіла перекривати дорогу. Я зустрівся з її представниками, вийшов на центральний рівень. Урешті були розблоковані рахунки – і підприємство знову запрацювало. Напередодні приїжджали активісти зі Сміли, які невдоволені роботою місцевої влади. Хоч я не маю права втручатися в роботу органів місцевого самоврядування, але все, що в моїх силах, зроблю. Згадайте проблему з опаленням у Смілі і обурення громадськості. Ми виїжджали на місце, вирішили питання, увімкнули опалення. Словом, без спілкування із представниками громадськості не минає жоден день.

А повертаючись до рейтингів, скажу: для мене набагато важливіше, що каже бізнес, конкретний підприємець, що кажуть люди, коли я приїжджаю в район. Що каже інвестор чи буд-хто, хто поруч із нами працює задля розвитку області. А не стоїть осторонь і займається самим лише критиканством.

– Можливо, критика в вашу адресу пов’язана з тим, що хтось хоче зайняти вашу посаду?Ходили ж чутки і це писали в ЗМІ, нібито ваш заступник Сергій Овчаренко хоче зайняти цю посаду?

– Це треба в них запитати. А щодо Сергія, то ми з ним давно знайомі – ще з тих часів, коли працював у податковій службі. Він – член моєї команди.

– Як налагоджуєте роботу з різними політсилами в міській і обласній радах, щоб подібна критика звучала якнайменше?

– Мовою діалогу. Якщо критика – не самоціль, то будь-яке питання можна вирішити конструктивно. Діалог має відбуватися довкола зроблених справ у конкретному селі, місті чи районі. Завжди налаштовую опонентів говорити саме в такому руслі.

– Наскільки ви контролюєте провладну політсилу в області? Нещодавня сесія Черкаської міськради, коли можна було почути досить різні думки щодо оцінки розгону блокувальників торгівлі з окупованими територіями у Кривому Торці, що на Донеччині, показала, що і в БПП неоднозначно сприймають такі дії влади.

– Є керівництво політсили – на центральному, обласному й міському рівнях. Їм робити висновки. Звісно, є різні думки. На жаль, не всі депутати готові повноцінно підтримувати позицію керівництва держави й партії, що представляють. Я ж більше можу оцінювати діяльність обласних депутатів від БПП. Маємо злагоджену співпрацю, вони готові підтримувати напрямок руху, визначений Президентом України Петром Порошенком.

– Якщо дехто з депутатів буде відхилятися від курсу партії, чи готова буде політсила від них відмовлятися?

– Це питання слід ставити керівництву політсили.

– Яка ситуація з розслідуванням справи по фальсифікації виборів до облради?

– Тривають слідчі дії. Решта мені невідомо, бо це таємниця слідства.

– Сьогодні влада активно займається питанням децентралізації. Через це на місця ідуть більші кошти. Як контролювати їх використання, щоб не було корупції?

– Коли йдеться про кошти громади – механізм їхнього використання має бути прозорим. Це аксіома. Громада має повне право в цьому сенсі тотально контролювати своїх обранців.

Черкащина була серед першопрохідців у застосуванні системи ProZorro – ще до набуття чинності відповідного закону. Цей майданчик прозорих закупівель створює конкурентне середовище. І це реальна економія. Завдяки застосуванню системи ProZorro області вже вдалося заощадити понад 76 млн грн. І це – додатковий ресурс для виконання соціальних програм.

– Дискусійною є тема впровадження реформ в галузі медицини. Зокрема, не так давно на сесії облради йшли дискусії щодо поділу Черкащини на госпітальні округи…

– Госпітальні округи – це наближення якісних послуг до людини. Ця реформа – продовження децентралізації, ініційованої Президентом і Урядом, передання повноважень громадам, поліпшення якості медичних послуг. Саме громади на місцях вирішуватимуть, як усе має функціонувати, як розподіляти ресурс, а не їм диктуватимуть це згори. Причому лікарні ніхто не закриватиме, їх хіба можуть перепрофілювати. Але знову ж таки це вирішуватиме місцева громада.

Вважаю, що якраз п’ять округів є оптимальним варіантом для області. Стільки маємо і підрозділів нашого обласного Центру екстреної медичної допомоги. Коли формували його структуру – тоді якраз проаназіували все: починаючи від інфраструктури до забезпечення лікарень тощо. До речі, активно до відстоювання інтересів області в цьому питанні долучається наш нардеп Сергій Рудик.

Та вже зараз, не чекаючи загальнодержавних реформ, ми почали впорядковувати нашу мережу медичних закладів і підвищувати якість надання там медичної допомоги. Ідеться як про створення комфортних умов там, так і про оснащення. В області також триває інформатизація медичних закладів, тобто впровадження електронної системи супроводу пацієнтів (електронна черга, електронні картки пацієнтів тощо). Серед перших інформатизувалися обласний кардіоцентр і перинатальний центр. Далі «естафету» перейняли Черкаси. Уже на стадії завершення інформатизація Золотоніської центральної районної лікарні. Таке ж завдання мають і решта районів.

Але я хотів би сказати і про інші галузі, де триває реформування. Наприклад, в освіті. Тут ми створюємо інноваційні школи. Черкащина в цьому плані попереду інших областей. Ідеться і про сучасне обладнання, і про мотивацію вчителів, і про їхнє перенавчання. Крім того, й надалі запроваджуємо роботехніку в наших школах. У 9 закладах області вже опановують цей предмет. Цьогоріч у плані – ще 15 шкіл. Нещодавно були всеукраїнські змагання з роботехніки, і черкаські школярі посіли 2-3 місця серед 53 команд. Зараз вони готуються до міжнародних змагань. Крім цього всього, маємо ще багато освітніх ідей і втілюємо їх. Тобто ми на практиці змінюємо підходи до освіти.

– Але такі реформи, як об’єднання територіальних громад, відбувається публічніше, ніж та ж реформа в медицині. Як зробити процес по створенню округів таким же публічним, щоб люди долучалися до процесу?

– Критика реформ у медицині пов’язана з тим, що відбувається маніпуляція на рівні голів сільських рад, деяких депутатів. У вуха громадянам вкладають інформацію про закриття лікарень. Але ж питання в іншому: наскільки ми готові надавати якісні послуги. Наприклад, було питання по Корсуню, коли громаду підбурювали місцеві депутати. Я поїхав туди, поспілкувалися, спільно склали план із розвитку лікарні. І все це буде в межах госпітального округу. Тож треба вивчати проблематику і розбиратися в кожному конкретному випадку. Функція влади – йти до людей, вислуховувати їх і ухвалювати збалансовані рішення.

– На Черкащині давно наболіле питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу. На якому етапі зараз це питання?

– Ми у 2014 році почали працювати над цим питанням. Був підписаний меморандум із компанією «КООР International UA». Зі своїми партнерами вона розпочала роботу. На техніко-економічне обґрунтування інвестор витратив уже чималі кошти. Цьогоріч анонсує конкретні кроки щодо впровадження проекту. Знаю, що проведена зустріч із власником земельної ділянки, який готовий її продати під будівництво. Тому чекаємо на результати.

– Все-таки, якщо повернутися до політики, то з чим можна пов’язувати закиди у бік вашої родини щодо бізнесу? Це і інформація в ЗМІ щодо будівництва вашого брата в парковій зоні, і надання землі іншому брату, яка нібито призначалася АТОвцям…

– Я ніколи не приховував, що моя родина займається бізнесом. Невже це погано? Мої рідні створюють робочі місця, сплачують податки, мають соціально відповідальний бізнес. Тому не треба цим питанням маніпулювати.

Тепер конкретніше. Щодо нібито самочинного будівництва мого брата в Соснівці. Він ці закиди вже спростував, тому прошу користуватися офіційною інформацією. (Брат голови Черкаської ОДА Радислав Ткаченко спростовував інформацію, наголошуючи, що при будівництві були дотримані всі законодавчі та інші норми, – ред.). Щодо виділення землі, то ви ж розумієте, що будь-який фермер чи господарство має право на розвиток. Якщо є вільна ділянка – то цілком може на неї претендувати для розширення своєї діяльності, створення нових робочих місць і т.д. І враховуючи потреби атовців, в тих ситуаціях було досягнуто порозуміння.

Із цього приводу було багато запитів, зокрема, і від деяких нардепів. Відповідно, були перевірки компетентних органів. Якби були порушення, їх би виявили. Знаєте, я пройшов гарну школу в часи Тулуба – коли за вказівкою перевіряють усе вздовж і впоперек. Тому до подібного ставлюся спокійно. А ті, хто робить «гучні заяви» про мене чи мою родину, часто забувають так само гучно заявляти про результат ініційованих ними перевірок. Я ж розумію, що публічна посада має і такий бік. Та все ж звик навіть про опонентів говорити позитив, якщо вони справді роблять щось для області. І, до речі, вдячний нашим нардепам за співпрацю. Багато наших пріоритетів в області нам вдасться втілити лише з їхньою допомогою. Об’єднавши зусилля, консолідувавшись, ми можемо зробити більше, ніж займаючись розбратом.

– Торік у грудні під час відзначення річниці Революції гідності в ОДА було порушено громадський порядок – хода центром міста закінчилася закиданням фаєрів в деякі кабінети до чиновників. Чи були зроблені висновки, можливо, посилено охорону будівлі?

– Я – прихильник того, щоби влада була відкрита до громади. І шлагбауми перед ОДА попросив демонтувати ще в перші дні після призначення на посаду. Будь-хто нині може прийти та поспілкуватися із представниками влади. У нас відчинені двері. Але представники громадськості теж повинні розуміти, що є закон і правила. За будь-яку дію треба нести відповідальність. Добре, що під час тих подій нічого не трапилося трагічного. До адекватного спілкування я відкритий і ніколи не ховаюся. Я виходжу до представників громадськості та завжди готовий вести діалог. І ніколи не застосовуватиму таких методів, як «Партія регіонів».

До речі, ми плануємо розмістити в холі ОДА Агенцію регіонального розвитку області. Це буде прозорий офіс, за склом. Найближчим часом там мають обрати керівника. Між іншим, якби моя воля, я б зробив усю облдержадміністрацію прозорою, під склом, аби люди бачили нашу роботу.

– Щодо «Партії регіонів». Чи нічого не чути за вашого попередника?

– Це вже треба запитати у правоохоронних органів.

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