Підсумки тижня: Нічні депутати, палаючі шини і «гуманний суд»

«Прочерк» підбиває підсумки робочого тижня на Черкащині, який видався багатим на події, але у здебільшого з негативним відтінком.

Червоною ниткою через весь тиждень пройшла проблема підприємства «Сміла Енергоінвест», яка очевидно, матиме своє продовження.

Так, у вівторок після обіду ТОВ «Сміла Енергоінвест» самовільно вимкнули опалення у всьому місті. Як з’ясували депутати, це підприємство перевіряла прокуратура.

Аби вирішити питання опалення в Смілі, депутати зібрались на нічну сесію.

Міські обранці, члени виконкому, посадовці та громадські активісти пізно ввечері зібралися у Будинку рад і вирішували, що робити далі, як врятувати Смілу від холоду і від Енергоінвесту. Депутати діяли згідно регламенту. Спочатку на засіданнях постійних комісій обговорили запропоновані рішення, а потім провели сесію.

Депутати підготували проекти рішень щодо постачальника «останньої надії» на отримання газу та надання можливості іншій теплопостачальній організації забезпечувати Смілу теплом.

Пізніше з’явилась інформація про те, що за фактом привласнення коштів службовими особами теплопостачального підприємства, що призвело до незабезпечення жителів м. Сміла теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень, відкрито кримінальну справу.

Бенефеціара «Сміла Енергоінвест» Андрія Карпенка затримали та мали визначити йому міру запобіжного заходу.

Протягом судового засідання Карпенка вирішив взяти на поруки колишній регіонал, а нині голова підкомітету з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Фурсін Іван Геннадійович. Крім того, з’ясувалось, що депутат Фурсін, на поруки якого суддя хотів випустити підсудного, у час судового слухання був присутній одночасно у двох місцях - у залі суду і сесійній залі Верховної Ради, що є порушенням закону.

Суддя вирішив задовольнити вимоги підозрюваного і вже хотів був відпустити його, однак не встиг дочитати свою ухвалу. Активісти зірвали засідання та заблокували всі ходи та виходи суду. Блокування тривало всю ніч.

Активісти досі знаходяться під стінами суду і вимагають, аби суддя зробив самовідвід і Карпенку ще раз визначили міру запобіжного заходу.

У зв’язку з цим апеляційний суд Черкаської області тимчасово припинив роботу.

Ще один гучний судовий процес відбувся цього тижня у Черкасах.

Екс-проректора ЧНУ та колишнього міського голову Умані Валентину Артюх судили за те, що влітку цього року вона збила насмерть жінку та протаранила кілька автомобілів.

Як відомо, жінці тривалий час не могли висунути звинувачення.

У ході судового засідання Валентина Артюх 1943 року народження повністю розкаялась і визнала свою вину, відмовившись при цьому давати свідчення. Аргументувала це жінка тим, що втратила свідомість і не пам’ятає деталей події.

Зрештою, підсудну визнали винною і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з випробувальним терміном, однак на підставі закону про амністію звільнили Артюх від покарання.

Також, на Валентину Артюх покладено обов'язок компенсувати витрати на експертизи в обсязі більше 4 тисяч грн.

Знайшли своє відображення у Черкасах і київські події.

Так, ряд активістів та прихильників Михайла Саакашвілі зібрались на Соборній площі, аби висловити свій протест проти спроби затримання Службою безпеки України грузинського екс-президента.

Пізніше координатор черкаської обласної організації «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» Сергій Яковенко припустив, що це може бути початком третього Майдану, чого, за його словами, він би не хотів.

Одними із небагатьох позитивних новин цього тижня стало нагородження перших керівників міста відзнаками.

Так, асоціація громадських організацій ветеранів, волонтерів і учасників антитерористичної операції нагородила міського голову Черкас Анатолія Бондаренка подякою. Вручили її під час мистецько-патріотичного фестивалю «Вшануємо гідних», який відбувся 5 грудня.

А заступника міського голови Геннадія Шевченка нагородили відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Однак, того ж таки 5 грудня на Соборній площі біля Будинку рад у Черкасах зібрались мітингувальники. На площу прийшло близько 100 членів ветеранських організацій та військовослужбовців. Вони вимагають перерахунку пенсій військовим пенсіонерам. За їх словами, ще з 2008 року цього ніхто не робив, і їхні пенсії після перерахунку мають зрости майже в три рази.

Відбулись цього тижня і кадрові події. Так, за результатами конкурсу ПАТ НСТУ менеджером Черкаської регіональної філії Суспільного став Євген Старинець.

реклама