Підсумки тижня: Битва з драконом, посадовець на гелікоптері і чиновницькі прогули

«Прочерк» підводить підсумки робочого тижня, що був багатим на події.

«Битва з драконом».

Ще під час вихідних на Європейській площі біля «Будинку торгівлі» у Черкасах розмістили ігровий атракціон «Дракон» довжиною 40 метрів, шириною 10, висотою 5 метрів. Він має безліч спецефектів: відкривається і закривається паща, з рота йде дим, у нього б'ється серце, за допомогою спеціальної підсвітки дракон змінює колір.

Атракціон працює з музичним супроводом і освітленням, залучаються актори для більш ефектного перебування в атракціоні.

Раніше у КП «Дирекція парків» зініціювали опитування щодо доцільності встановлення такого атракціону в Черкасах. Мовляв, комунальне підприємство отримало пропозицію від підприємців, які хочуть привезти цей атракціон до Черкас на новорічні свята. Тому було б доцільно дізнатися думку містян із цього приводу.

Водночас заступник директора КП «Дирекція парків» Андрій Куча у «Фейсбуці» повідомив, що комунальне підприємство немає жодного відношення до встановлення атракціону біля Будинку торгівлі.

Міський голова Анатолій Бондаренко у понеділок доручив муніципальній інспекції спільно з поліцією перемістити атракціон із центральної площі.

Нині дракон «оселився» поблизу Центрального стадіону.

На початку тижня було місце і трагічній звістці.

У неділю ввечері жорстока пожежа забрала життя чотирьох дітей у селі Драбівці Золотоніського району. Так, у будинку, який загорівся, після гасіння пожежі знайшли дітей 2009, 2013, 2014, 2016 років народження.

Як з’ясувалось пізніше, мати, 1989 р., закрила дітей у хаті, а сама пішла відпочивати до друзів. Горе-матері повідомили про підозру у злочині.

Кризова ситуація.

У середу, 20 грудня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про кризову ситуацію, яка склалася на межі Черкаської та Київської областей.

За його словами, більше доби в сніжному полоні залишались близько сотні великовантажних автомобілів.

«Направив главу Нацполіції Князєва і главу ДСНС Чечоткіна з доданими силами форсовано звільнити людей і транспорт зі снігового полону», - написав Аваков у «Твіттері».

Сергій Князєв завдання Міністра виконав, на місце прибув, однак більше нашкодив, ніж допоміг. Прилетів високопосадовець на гелікоптері, який посадили просто посеред траси, таким чином заблокувавши рух.

«Під Жашковом наче почало розсмоктуватися, як раптом... Голова Нацполіції на гвинтокрилі повністю зупинив рух своєю появою. Сів на дорогу і заблокували рух в обох напрямках», – написав у «Фейсбуці» журналіст Володимир Гамалиця.

Пізніше, рух на автодорозі Київ-Одеса відновили.

Скандал із заступниками міського голови набрав розголосу посеред тижня.

Керівник обласного осередку Нацкорпусу в Черкаській області Дмитро Кухарчук провів рейд Черкаською міськрадою. На переконання Кухарчука, частина чиновників просто прогулює роботу.

«Пройшовшись по кабінетах на робочих місцях не було :

1. Заступника міського голови Буданцева Романа Петровича.

2.Заступника міського голови Гури Сергія Вікторовича.

3.Секретаря міської Ради - Радуцького Олександра Романовича.

4.В.о. директора департамерту жкг - Танюка

5.Директора департаменту архітектури - Савіна.

6.Директора департаменту економіки – Джуган».

Пізніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував цю ситуацію на прес-конференції.

«Комісія ще працює, відбирає пояснення. Деякі заступники виконували службові обов’язки, Коломоєць на нараді з директорами дитячих садочків. З’ясовуємо, де були інші», – зазначив Бондаренко.

Також мер не забув поділитись планами на наступний рік.





Зокрема, розвіяв міф про бюджет у 600 млн грн.

«Зараз розповідають про бюджет в 600 млн. Це міф. Насправді бюджет міста – це 400 з хвостиком мільйонів», - сказав він.

Ще Анатолій Васильович зазначив, що міська влада наступного року співпрацюватиме з «Прозорро».

«Хочу підписати договір з «Прозорро» про реалізацію комунально майна через цей майданчик», - наголосив мер.

Найболючішим питанням тижня для черкащан стало ймовірне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.





Міський голова заявив, що проти підвищення вартості проїзду, однак потрібно вивчити це питання.

Він додав, що КП «Черкасиелектротранс» також просить підняти вартість проїзду в тролейбусах до трьох гривень.

У п’ятницю, на засіданні виконкому Черкаської міськради було прийнято рішення про початок регуляторної процедури, яка передбачає збільшення вартості проїзду в громадському транспорті з 4 до 5 грн.

«Останнє китайське попередження».

Так можна схарактеризувати слова депутата обласної ради Юрія Ботнара на адресу голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка. Під час сесії він обурився діям влади, яка не може забезпечити ефективний ремонт мосту через Дніпро.

У якості прикладу він навів Китай, де за три місяці реконструюють складніші об’єкти, ніж черкаський міст.

- Виникає питання, чому в Китаї це можливо, а у нас – ні? Мабуть тому, що у Китаї на боротьбу з корупцією виділяються не долари, а набої, - сказав Ботнар.

Юрій Ткаченко під час свого звіту вибачився перед жителями Черкащини за незручності з ремонтом дамби.

«Повірте, там непросто, багато було складнощів, виявлених під час будівництва. Робота йде ,не стоїть на місці!» – запевнив голова ОДА.

Гучна відставка

Кульмінацією сесії облради стала відставка заступника голови облради Вадима Гайовича. Із 76 присутніх на сесії депутатів за це рішення проголосували 44 обранці, проти − 9.

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