Підсумки тижня: втрати Черкащини, питання ціни проїзду в транспорті, сесія, яка не відбулася…

Цього тижня на Черкащині сталося декілька трагічних подій. Так, область втратила бійця з Тальнівщини Артема Жовтобрюха, окрім того, помер відомий черкський науковець Юрій Андріяко, а у понеділок, 12 лютого, водолази знайшли тіло зниклого на Чигиринщині рибалки. Щодо смерті бійця, то згодом у ЗМІ з’явилися жахливі подробиці трагедії.

Інші не менш шокуючи новини – у Черкасах 29-річний чоловік влаштував криваву розправу над 16-річним школярем. Також цього тижня ЗМІ облетіла новина про агресивного постраждалого, який відправив медиків на лікарняні ліжка.

Однією з головних тем для обговорення в громадськості була вартість проїзду в черкаському транспорті. Зокрема, виконком відмовив перевізникам у підвищення вартості проїзду до 5 гривень, хоч вони і продовжили наполягати на зростанні тарифу. У місті навіть поширилися чутки, що в знак протесту перевізники не випускатимуть автобуси на лінії. Однак, попри розмови, перевізники випустили автобуси на маршрути. А поки деякі представники міста пропонують реформувати систему громадського транспорту, яка в включала об’єднання усіх перевізників, створення єдиного оператора міських перевезень та системи оплати.

З-поміж інших політичних новин можна виокремити сесії Черкаської обласної ради, яка так і не відбулася і була зірвана через неявку депутатів. І, не відходячи далеко від теми обласної ради, варто пригадати, що цього тижня одному з народних обранців не пощастило. Так, депутата облради оштрафували за те, що не повідомив про купівлю автівки. Постановою Уманського міськрайонного суду від 13.02.2018 року на депутата накладено адміністративне стягнення у розмірі 1700 грн.

Про кадри. Цього тижня було оголошено переможця конкурсу на посаду керівника філії Суспільного телебачення в Черкаській області (ТРК «Рось»). На посаду продюсера в черкаській регіональній філії було обрано Олену Баніну. А один з депутатів Черкаської міськради отримав посаду в міськраді. Так, депутат Максим Шадловський із вівторка, 15 лютого, тимчасово виконує обов’язки директора департаменту освіти та гуманітарної політики. А фракцію ВО «Свобода» в Черкаській міськраді очолив депутат Андрій Куча.

Цього тижня медична галузь області отримала підкріплення. Так, в Черкаській обласній лікарні завершили ремонт операційного відділення і презентували нове обладнання – лазерний літотріптер.

Депутати Черкаської міської ради на засіданні 14 лютого вирішили перейменувати на честь учасників АТО вулиці та провулки у місті Черкаси (детальний список за посиланням ТУТ)

Також цього тижня визначили дату проведення майбутнього книжкового фестивалю – 20-22 квітня

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