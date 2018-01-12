Підсумки тижня: вбивство таксистки, відсутність бюджету в Черкасах і тепла у Смілі…

Наприкінці робочого тижня Черкащину сколихнула вкрай трагічна новина. Поліція таки відшукала у лісосмузі тіло черкащанки Ірини Чуприни, яка працювала таксистом і зникла в ніч проти 8 січня, а також затримала підозрюваного у вбивстві. Про це у «Фейсбуці» повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. Підозрюваний має 20 років і стверджує, що вчинив вбивство у стані сп’яніння.

Прокуратура області одразу ж поінформувала, що вбивці повідомлено про підозру. За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК України останнім загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

А от донька загиблої не вірить, що впійманий чоловік і є вбивцею...

Окрему увагу привернула цього тижня сесія Черкаської міськради. Нагадаємо, місто Черкаси чи не єдине в Україні, де не змогли прийняти бюджет-2018. За політичними суперечками всі громадяни могли спостерігати у «Фейсбуці» і на прес-конференціях. Так частина представників влади звинувачувала у неприйнятті бюджету виконком, інша частина – депутатський корпус.

А поки політики балакали, місто отримало ряд проблем. Зокрема, затрималися бюджетні проплати. Екс-депутат облради Любов Майборода назвала владу безвідповідальною у своїх діях, а секретаря міськради Олександра Радуцького звинуватила в тискові.

У підсумку, так і не домовившись, на позачерговій сесії цього тижня депутати не прийняли бюджет в обхід виконкому. До слова, сам виконком вони розпустили.

Вже після сесії від влади і громадськості почали лунати різні прізвища кандидатів у виконком.Так, секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький назвав наступних осіб: Буданцев Роман Петрович, Ільченко Олександр Анатолійович, Коломоєць Ігор Анатолійович, Сотуленко Руслан Борисович, Стратілатов Костянтин Геннадійович, Шкіньов Олексій Олексійович.

Асоціація лікарів міста запропонувала Віталія Григор’єва.

Сам мер натякнув, що хоче бачити у виконкомі Амброса і Черниша...

За інформацією журналістів, «Самопоміч» пропонує у виконком черкаську юристку Людмилу Бордунос, «Черкащани» – колишнього заступника мера Віктора Беззубенка та депутата Івана Сухарькова. Представник Радикальної партії Олега Ляшка Віталій Косяк запропонував кандидатуру голови сільської ради села Думанці Сергія Кукушкіна. Позафракційний депутат Олександр Дишлюк пропонує кандидатуру Олега Кушніра (керівника агентства, що впроваджувало в Черкасах систему «Прозорро»), «Незалежні» (Альона Цегвінцева, Максим Шадловський, Тетяна Чорнобіль) пропонують кандидатуру Сергія Танюка, а «Батьківщина» – Станіслава Овчаренка, Михайла Мушієка і Геннадія Шевченка.

А от Черкаський юрист Валерій Макєєв вирішив, що виконкомом має стати повний склад міськради...

Обговорення кандидатур до нового виконкому відбудеться 15 січня.

Цього тижня також в Черкасах обговорили зміни тарифу на газ. Основна мета - підвищення зарплати працівників «Черкасигазу», перегляд витрат на матеріали та послуги в зв’язку з інфляцією, а також включення до тарифу плати за право експлуатації державного майна згідно з постановою Кабміну. На так звані громадські слухання прийшли півсотні черкащан, більшість із яких – працівники «Черкасигазу». Сам керівник «Черкасигазу» Сергій Буян був не досить переконливий, адже спершу обіцяв, що населення підняття тарифу не відчує, потім відмовлявся від своїх слів…

Вже традиційно у ЗМІ інформували про відсутність опалення в Смілі. Цього разу відімкнули від опалення лікарні, освітні та культурні заклади. Обласна влада традиційно звинуватила у замерзанні смілян місцеву владу...



З-поміж інших невтішних новин – конфлікт у Золотоноші. Там півтори сотні жителів зібралися на площі, щоб висловити свою позицію через конфлікт з ромами. Тема стала резонансною, коли місцева жителька повідомила у соцмережах про побиття 7 січня її чоловіка та напад на працівників поліції з боку родини неформальних лідерів тутешніх ромів.

Кір, який налякав Україну, зафіксований і на Черкащині. Так, Державною установою «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 09.01.2018 року було зареєстровано 11 випадків хворих на кір, з яких 8 осіб були не щеплені проти даної інфекції. Так, в Золотоніському районі зареєстровано 8 випадків захворювання на кір, Лисянському районі – 2, Маньківському районі – 1. Серед захворілих осіб – 6 дітей віком до 17 років.

І щодо наболілого питання Соснівки. Приватне підприємцю «Міськбуд-Плюс», яке ще рік тому планувало звести багатоповерхівки у Соснівці, не відмовилося від намірів будуватися у лісі. Наприкінці 2017-го підприємство виграло справу у Черкаської міської ради. Предметом спору були містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки по вулиці Менделєєва, 4 для зведення готелю. Рішення чиновників, які відмовили у наданні документів, суд визнав протиправним.

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