Підсумки тижня: нові призначення депутатів, протести у Смілі й чергові скандали на черкаській сесії

«Прочерк» підбиває підсумки тижня, який запам’ятався новими призначеннями депутатів міськради, проблемами з теплом та протестами у Смілі, диктантом для чиновників та громадських діячів, візитом на Черкащину Ірини Фаріон, черговим скандалом на сесії Черкаської міськради і низкою трагічних випадків.







Стало відомо про нові призначення черкаських депутатів. Як з’ясувалося, уже впродовж декількох тижнів депутат Черкаської міськради Максим Скорик, що входить у фракцію «Черкащани», обіймає посаду заступника департаменту архітектури та містобудування ЧМР. Вразила своєю «карколомною кар’єрою» депутат міськради Олена Шевченко, обрана від «Самопомочі»: на початку тижня вона стала радником міського голови, а наприкінці – вже заступником начальника департаменту соціальної політики міськради.

У понеділок начальник департаменту ЖКГ області Сергій Демиденко повідомив, що запуск опалення у Черкаській області стартував нормально, крім двох районних центрів – Сміли та Чигирина. Найгірша ситуація досі – у Смілі. Через відсутність опалення в цьому місті було порушено кримінальну справу. Характерно, що заступник міського голови Сміли з питань ЖКГ Олександр Риджанич не зміг бути присутнім на селекторній нараді з питань запуску опалення, оскільки мусив зустрічатися із обуреними комунальниками, що пікетували міськраду через проблеми із виплатою зарплат.

На жаль, упродовж тижня трапилось кілька трагічних подій. Так, у київському госпіталі помер військовий офіцер Юрій Тюренко з Умані, який підірвав здоров'я, виконуючи свій обов'язок у зоні АТО. Його поховали в рідному місті у вівторок.

На початку тижня стало відомо про ще один трагічний випадок - в тій-таки Умані померла маленька дівчинка, яка наїлася пігулок. Її сестричка, яка також їла медикаменти, - у тяжкому стані в реанімації.

9 листопада, у День української мови і писемності, чимало відомих черкащан писали диктант. Написали непогано: депутат облради Оксана Ковбоша не припустилася жодної помилки. Покращили свої торішні результати перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль і секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький.

Повеселили черкащан заступник міського голови Геннадій Шевченко розтиражованою усеукраїнськими ЗМІ помликою (перепутав римську цифру Х із буквою "ха") та відома українська громадська діячка Ірина Фаріон "мовною ревізією" у черкаському готелі.

П'ятнична сесія Черкаської міськради принесла чергові скандали. Так, депутат Павло Карась звинуватив секретаря міськради Олександра Радуцького у "зв'язках із криміналом", а той Карася - в тому, що він претендує на посаду літньої та заслуженої людини - керівника "Черкаситеплокомуненерго" Миколи Кушніра.

На цій самій сесії активісти "Автоєвросили" вимагали якісного ремонту доріг у Черкасах, жителі мікрорайону поблизу вулиці Лісова Просіка - не забудовувати лісову ділянку двоповерховими котеджами, а працівники "Черкасиобленерго" - виплатити їм заборговані зарплати.

Стало також відомо, що депутати Черкаської міськради, обрані від ПВД - Максим Шадловський, Альона Цегвінцева і Тетяна Чорнобіль - утворили нову депутатську групу під назвою "Незалежність".

На завершення – про позитивне. На п’ятничній сесії Черкаської міськради було вручено нагороди справді заслуженим людям. Відзнакою «За заслуги перед Черкасами» І ступеню нагороджено відомого черкаського краєзнавця Василя Страшевича, а званням «Почесний громадянин Черкас» (посмертно) – педагога Олександру Шулежко, яка під час війни в Черкасах врятувала від вірної смерті майже 90 дітей-сиріт.

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