Підсумки тижня: ожеледиця, відсутність електрики, обговорення виконкому та скарги на Держгеокадастр

Цей тиждень підніс черкащанам чергове випробування. Якщо минулого тижня черкащани сиділи без води, то цього тижня вони проходили випробування ожеледицею. А от жителі деяких інших населених пунктів Черкащини просиділи мало не весь тиждень без електрики.





Вже на початок тижня деякі жителі Черкащини навіть погрожували перекриттям дороги через відчутність електрики. Найбільше постраждали від вимкнення електрики населені пункти Смілянського, Черкаського, Золотоніського районів. Аж на кінець тижня стало відомо про вирішення питання з електропостачанням в області. Тепер в обленерго візьмуться за санітарні зони і різатимуть сосни вздовж електроліній, щоб дерева не падали на дроти і не рвали їх.

Щодо ожеледиці, то на поганий стан доріг скаржилися як водії, так і пішоходи. Дехто навіть втрапив до травмпункту через ожеледицю. В основному люди отримували переломи, вивихи та ростягнення.

Прикра трагічна новина прокотилася Україною. Стало відомо про смерть солдата-строчника із Черкащини у Сєвєродонецьку.

Не обійшлося цього тижня і без гучних заяв. Так, всю Україну облетіла заява екс-президента Грузії Саакашвілі, що у Шполі потрібно зробити столицю України.

А от депутати на позачерговій сесії Черкаської облради обговорювали ситуацію в Держгеокадастрі: на роботу установи скаржилися багато народних обранців. Після довгих обговорень, чому була присвячена уся сесія, депутати звернулася до Верховної щодо законопроекту про фермерство. Але вони так і не звернулися до голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, в.о. голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна щодо висловлення недовіри керівництву Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, відділу Держгеокадастру у Маньківському районі Черкаської області, як це було заплановано раніше. Проте одразу після обласної сесії прокуратура взялася за перевірку в Маньківці

Цей тиждень вже вкотре не обійшовся без згадки про склад виконкому. У той час, як Черкаси не мають бюджету, представники влади та політики жонглюють все новими і новими прізвищами до складу виконкому. Висловили готовність взяти на себе формування виконкому АТОвці. У цей же час питання формування виконкому схвилювало Буданцева, який раптом поскаржився, що його оббріхують.

Загалом же мер Анатолій Бондаренко запропонував у виконком 9 осіб, а секретар міськради Олександр Радуцький – 8-м.

І до непростих родинних стосунків. Україну сколихнула новина про те, що підліток з Черкащини просить позбавити його матір батьківських прав. А вже на вихідних стало відомо про інші випадки непростих родинних взаємин. Так на Жашківщині мало не замерз півторамісячний хлопчик, а на Звенигородщині діти вигнали свою матір лежати в холоді.

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